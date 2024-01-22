Элина Свитолина: «Сейчас трудно найти положительные моменты, но у меня были хорошие победы, и я наслаждалась временем, проведенным на корте»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина подвела итоги своего выступления на Открытом чемпионате Австралии

Сегодня, в матче четвертого круга Australian Open, украинка смогла сыграть лишь три гейма, после чего отказалась от продолжения борьбы из-за травмы спины.

— Смогли ли вы извлечь какое-то удовлетворение от победы Даяны? Будете ли вы следить за другими украинскими игроками?

— Да, конечно, я следила всю эту неделю за тем, что мы все очень хорошо выступаем. В начале турнира семь украинцев в основной сетке, а теперь нас так много и на второй неделе, что очень приятно.

Это здорово для украинского тенниса. Конечно, сейчас я чувствую себя очень старой (смеется) из-за своего здоровья, но я счастлива, что у них все получается. Это здорово для украинского тенниса. Это прекрасно и для подрастающего поколения, особенно сейчас, когда Украина переживает такие трудные времена.

Хорошо, что у нас есть сильные украинские девушки. Надеюсь, мы сможем и дальше развиваться в этом направлении. Кроме того, это здорово для Кубка Билли Джин Кинг. Я с нетерпением жду апрельского матча и надеюсь получить шанс сыграть в финальном турнире.

— Какой момент вы бы выделили для себя на этом турнире?

— Ну, в плохом смысле для меня выделяется стреляющая боль (смеется), но здесь у меня были хорошие матчи. Я была в хорошей форме. Поэтому это еще больше разочаровывает.

Сейчас трудно найти положительные моменты, но я чувствую, что у меня были хорошие матчи, хорошие победы, и я наслаждалась временем, проведенным на корте. Не сегодня, к сожалению, но в предыдущих матчах я действительно получала удовольствие.

— Вы упомянули о своей хорошей форме, и люди говорят, что сейчас вы демонстрируете возможно свой лучший теннис в карьере. Вы с этим согласны? Как вы оцениваете свой уровень?

— Не знаю. Сложно сравнивать, лучший он или не лучший. Я стараюсь не думать так много об этом. У меня есть опыт того, как я входила в топ-10, как играла хорошие матчи против сильных игроков, выигрывала титулы. Теперь я использую каждую возможность, которая у меня есть на корте, стараюсь наслаждаться, бороться и нести эту новую энергию, которая у меня есть.

Так что для меня каждый раз это возможность показать свой лучший теннис, получить удовольствие и попытаться выиграть для себя и для своей страны. Я чувствую, что также получаю большую поддержку со стороны, и это тоже приятно. Это действительно мотивирует меня работать и делать все, что в моих силах, быть лучшей версией как теннисиста, а также как человека.

Конечно, все очень изменилось. Я не могу сравнить с прошлыми годами, но я чувствую, что нахожусь в хорошем положении. Просто нужно уделять больше внимания своему здоровью. Конечно, очень обидно не играть после US Open из-за стрессового перелома лодыжки, а теперь еще и это. Так что, да, очень грустно.

— Не хочу нагнетать обстановку, но, очевидно, это был довольно непредсказуемый турнир. Чувствовали ли вы, что у вас есть реальная возможность пройти весь путь?

— Все игроки, кто остался в сетке — сильны. Все играют в отличный теннис. Если они обыгрывают топ-10 или побеждают хороших игроков на пути к четвертьфиналу, полуфиналу или финалу, это значит, что они должны быть там.

Возможности…конечно. Может быть да, с точки зрения рейтинга, а может быть, и нет. Даже если взять мою сегодняшнюю соперницу, Линду, я знаю, что она обыграла Игу. Она хороший игрок и очень, очень хорошо сыграла предыдущие матчи, так что она в хорошей форме.

Так что я не могу сказать, что это была в каком-то смысле открытая жеребьевка. В другой части сетки есть очень сильные теннисистки, которые выигрывали «мэйджоры» и играли очень стабильно на протяжении всего прошлого года. Так что я не хочу рассматривать это как упущенную возможность, особенно сейчас, когда дело не в моем сегодняшнем теннисе. Просто мое тело, к сожалению, отключилось.

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