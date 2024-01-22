Линда Носкова — о победе над Швёнтек: «Я не выходила на корт с мыслью, что мне нечего терять, а относилась к этому матчу очень серьезно»

Будущая соперница Элины Свитолиной на Australian Open Линда Носкова рассказала о своей победе над первой ракеткой мира Игой Швёнтек

— Сейчас, сразу после игры, я просто очень истощена морально и физически (улыбается). Но я думаю, что это был невероятный матч для меня. Впервые играя на таком корте, второй раз играя с Игой, я очень хотела победить, поэтому я просто рада, что мне это удалось.

— Вернемся на 6-12 месяцев назад, думали ли вы, что что-то подобное станет возможным в вашей жизни?

— Я знаю, что за последние полтора года-год я значительно улучшилась. Я говорю о том, что я просто верила в свою игру сегодня. Очень хотела этой победы, потому что я не выходила на корт с мыслью, что мне нечего терять. Я относилась к этому матчу очень серьезно. Это был такой же матч, как и любой другой.

На самом деле, я знаю, что если я буду действовать агрессивно, то смогу играть с кем угодно. Конечно, будут матчи, в которых я буду играть не лучшим образом. Но сегодня, особенно когда я разминалась, я чувствовала себя очень хорошо. Физически я была в полном порядке.

— Вы сказали, что за последние полгода или год вы очень сильно улучшились. Расскажите немного о том, в каких именно аспектах вы улучшились больше всего?

— Мне хотелось больше поработать над своей подачей. Очевидно, что моя игра направлена на то, чтобы быть агрессивной почти все время, особенно в решающие моменты. Я просто работаю над этим каждый день, чтобы направлять именно в те зоны, которые мне нужны.

— Мы уже видели, как на этом турнире игроки имели преимущество над Игой, но не могли удержать свою подачу в решающий момент. Подавая на матч вы проигрывали 0-30, насколько вы нервничали?

— Ну, у нас было несколько брейков в третьем сете, поэтому я знала, что она может снова сделать брейк, и тогда мы сыграем еще как минимум два гейма. Я просто это приняла для себя.

Когда Ига сделала невынужденную ошибку при 0-30, я подумала: «Ладно, давай сосредоточимся на своей подаче. Это главная составляющая». Конечно, я немного дрожала, но думаю, что справилась с этим хорошо.

В четвертом круге Открытого чемпионата Австралии 19-летняя Линда Носкова сыграет против первой ракетки Украины Элины Свитолиной.

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