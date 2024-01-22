Марта Костюк: «Никто из украинских игроков не выигрывал Grand Slam в одиночке — это моя главная цель»

Украинская теннисистка Марта Костюк в интервью каналу Eurosport вспомнила о победе на юниорском Australian Open в 2017 году и поделилась своими главными целями

В 2017 году 14-летняя Марта Костюк обыграла в финале юниорского Australian Open Ребеку Масарову и стала самой молодой украинской теннисисткой побеждавшей на юниорских «мейджорах».

«Уже семь лет прошло, а мне только 21 сейчас. Это целая треть моей жизни», — смеясь вспоминает Марта. «Если честно, иногда мне даже кажется, что это было не со мной, настолько давно это случилось. Сейчас у меня совсем другой подход к игре, я совсем другой человек. Но это потрясающие чувства, когда у тебя есть такие воспоминания», — говорит украинка.

«Когда я впервые сыграла в Австралии и потом выиграла тот юниорский «мэйджор», то подумала: «Если я тут хорошо играю, то может когда-нибудь выиграю и взрослый Grand Slam», — добавила Марта.

Сейчас Марта Костюк она самая молодая украинка в четвертьфинале взрослого австралийского турнира Grand Slam. В начале года она дала амбициозное интервью официальному сайту WTA, в котором рассказала, что хочет подняться на новый уровне и прочувствовать давление, которое испытывают теннисисты в топ-10.

«Конечно сейчас моя главная цель в карьере — выиграть турнир Grand Slam. Никто из украинских игроков в одиночном разряде этого еще не делал, так что это моя цель №1 и будет ею пока я не добьюсь этого», — говорит Марта. «Думаю о том, чтобы стать первой в мире, мне сейчас вообще рано говорить. У меня никогда даже и близко не было столько очков, сколько сейчас у Иги. Так что у меня впереди еще длинный путь, но думаю я иду в правильном направлении».

Эксперт канала Eurosport, бывшая теннисистка и серебряный призер Олимпиады в Лондоне Лора Робсон считает, что теннис Марты сейчас очень отличается от, того что было раньше.

«Понятно, что в 15 лет от игрока особо ничего не ждешь, но сейчас она совсем другая. Она свободно играет на задней линии и по-прежнему бесстрашна — это ее всегда отличало. У нее очень высокий уровень тенниса сейчас.

Мне кажется, для каждого игрока, сложно переходить во взрослый теннис, после успешной юниорской карьеры, но так как она сейчас играет — это феноменально. Мне кажется она стала другим человеком, она вышла замуж, а это очень важно для любой девушки — ты становишься более опытным человеком, как на корте, так и за его пределами.

Реально ли, что она выиграет «мэйджор» и стать первой в мире? Это сложный вопрос, но я была удивлена, что она это говорила настолько уверенно. У нее еще очень долгий путь до победы на турнирах Grand Slam. Но если ты сама веришь в себя и думаешь, что ты можешь это сделать, то это хороший первый шаг к победе», — сказала Робсон.

Завтра в 04:00 по киевскому времени Марта Костюк сыграет в четвертьфинале Australian Open против четвертой ракетки мира Коко Гауфф. Подписывайтесь на наш Telegram канал, чтобы не пропустить трансляцию поединка.

btu.org.ua