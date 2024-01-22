Марта Костюк: «Очень горжусь тем, что мы выстояли, не потеряли веры и продолжаем бороться — это показывает, насколько силен украинский народ»

Марта Костюк — об успехах украинок на турнире в Австралии и влиянии войны в Украине на собственную трансформацию

— Это первый раз, когда три украинки дошли до четвёртого раунда. Вы поддерживаете тесную связь с Даяной и Элиной? Тренируетесь ли вместе?

— Я тренировалась с Элиной, кажется, два или три раза в прошлом году. Да, у нас все хорошо. Каждый занимается своим делом. Я очень рада за девочек. Надеюсь, что они смогут присоединиться ко мне в 1/4. Это будет удивительно. С Даяной, например, у нас были очень разные расписания, поэтому были турниры, на которых мы просто не выступали вместе. С Элиной, когда мы об этом договариваемся, то да, конечно. Мы с Элиной ходим на совместные ужины, так что все нормально.

— Возможно вы попробуете сыграть вместе в парном разряде на Олимпийских Играх или что-то подобное?

— Я не знаю каким будет рейтинг, потому что в прошлом году я играла здесь полуфинал и не защитила эти очки, поэтому я не знаю, какой у меня рейтинг и смогу ли я вообще отобраться на Олимпиаду в парном разряде. Я также думала, что если бы у меня был шанс, то я бы сыграла с Людмилой Киченок, но я думаю, что она скорее будет играть с Надеждой. Звучит как плохой ответ, потому что мы вообще об этом не говорили, поэтому я даже не имею четкого ответа на этот вопрос.

— Возвращаясь к политической ситуации в Украине. В прошлый раз, когда Вы были здесь, Вы сказали, что каждый раз, когда Вы выходите на корт, у Вас есть месседж к людям, что война все еще продолжается. Считаете ли Вы, что сейчас, когда в центре внимания находятся три украинки, это может снова стать проблемой?

— Я не думаю, прежде всего, почему это должно быть проблемой.

— Я имею в виду проблему в том смысле, что это тема, о которой люди говорят.

— Надеюсь, что да, потому что, как я уже сказала, многим людям кажется, что все закончилось. Произошло что-то невероятное. Украина сумела сделать так, что ее не удалось захватить за три дня, в том числе Киев. Так что это было что-то вроде чуда, понимаете. Я чувствую, что это уже не чудо, так зачем об этом говорить? Так что, я надеюсь, что девушки смогут продолжать делать то, что они делают, и напоминать как можно больше.

У меня был очень длинный перерыв, потому что я закончила свой сезон в Пекине, а возобновила его только в Брисбене. Меня не было почти три месяца. Я не была рядом с игроками, не была в туре, поэтому вы привыкаете к тому, что вы не в туре. Об этом вообще не говорили. Когда я вернулась, я такая: «Вау, все в порядке, все вернулись к нормальной жизни, будто ничего не произошло». Да, я думаю, что это неправильно. Я думаю, что для меня лично — я буду говорить о себе — это нелегко, что для того, чтобы предоставить как можно более полную информацию обо всем, что происходит в Украине, мне нужно постоянно следить за новостями, и мне нужно знать, что происходит, потому что мне никто не звонит из Украины, типа: «Привет, Марта, вот это, это и это произошло сегодня, вот основные моменты или что-то подобное. Я должна сама просмотреть всю информацию и посмотреть, как лучше всего подать ее людям, чтобы они поняли ее в самый простой способ. Это дополнительная необходимость, которая у меня есть, и я не думаю, что другие игроки, я имею в виду из других стран, имеют такую необходимость.

Да, иногда новости не очень хорошие, и это может очень, очень — как вы говорите — изменить настроение, изменить ваш боевой дух и так далее, потому что бывают моменты, когда вы действительно на грани того, чтобы опустить руки и не понимаешь, почему мир устроен именно так, а не иначе. Я просто пытаюсь расти через это и пытаюсь утвердиться разными способами, даже не для людей, а для себя, в первую очередь. Я думаю, что мы просто будем продолжать идти дальше и побеждать.

— Это исторический турнир для украинских игроков. В то же время вы говорили о том, насколько травматичными были последние два года. На ваш взгляд, почему украинские игроки смогли добиться успеха, несмотря на сложные личные обстоятельства?

— Это очень хороший вопрос. Я не знаю. На самом деле не знаю. Я думаю, что это просто показывает, что нет предела человеческим возможностям противостоять стрессу и всему, что его окружает. Лично для меня это было очень трудно, но в то же время я очень выросла как личность. Самые странные вещи, которые случались, помогли мне так быстро вырасти.

Если бы в моей жизни никогда не было войны, я не думаю, что смогла бы вырасти настолько, насколько я выросла за последние два года. Я не знаю. Думаю, это зависит от вашего взгляда на вещи, от того, как ты это воспринимаешь, потому что происходит разное. Но я думаю, что если ты воспринимаешь это как бремя или, например, с мыслью почему это происходит со мной, а не с другими людьми… Или если ты чувствуешь себя жертвой, что я считаю нормальным… Я думаю, что каждый человек время от времени переживает такие эмоции. Я думаю, чем больше вы можете минимизировать это ощущение жертвы, тем легче идти по жизни.

Я хочу сказать, что очень горжусь всеми нами, честно говоря, за то, что мы выстояли так долго и не потеряли веры и продолжаем бороться, бороться за свои права и бороться за всех. Я думаю, что это просто показывает, насколько силен украинский народ.

Завтра в 04:00 по киевскому времени Марта Костюк сыграет в четвертьфинале Australian Open против четвертой ракетки мира Коко Гауфф. Подписывайтесь на наш Telegram канал, чтобы не пропустить трансляцию поединка.

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