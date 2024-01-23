Теннис
Australian Open. Даяна Ястремская против Линды Носковой в четвертьфинале: превью матча
Украинская теннисистка Даяна Ястремская будет играть за выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии против чешской теннисистки Линды Носковой. Поединок пройдет в среду 24 января и откроет игровой день на Rod Laver Arena в 03:00 по киевскому времени
Дата рождения: 15/05/2000 (23 года)
Место рождения: Одесса, Украина
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 3 (2019 — Hua Hin, Strasbourg; 2018 — Hong Kong)
Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)
Побед/Поражений за карьеру (на 24.01.2024): 221/150
Призовые за карьеру: $3,255,888
Дата рождения: 17/11/1994 (19 лет)
Место рождения: Всетин, Чехия
Рост: 179 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: —
Высший рейтинг WTA: 40 (09/10/2023)
Побед/Поражений за карьеру (на 24.01.2024): 126/57
Призовые за карьеру: $3,585,697
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H2H: 0-0
Путь на турнире
Даяна Ястремская
QR1: Лея Бошкович (Хорватия, №222) 6:3, 4:6, 6:3
QR2: Валентини Грамматикопуло (Греция, №221) 6:4, 3:6, 6:4
QRF: Майя Джойнт (Австралия, №573) 6:2, 1:6, 6:4
R1: Маркета Вондроушова (Чехия, №7) 6:1, 6:2
R2: Варвара Грачева (Франция, №39) 6:3, 6:2
R3: Эмма Наварро (США, №26) 6:2, 2:6, 6:1
R4: Виктория Азаренко (-, №22) 7:6(6), 6:4
Средний рейтинг соперниц в основной сетке: №24
Время на корте: 741 минута (12 часов 21 минута) — с учетом квалификации
Статистика (в основной сетке)
Эйсы: 17
Двойные ошибки: 12
Виннерсы: 122 (в среднем 31 за игру)
Невынужденные ошибки: 117 (в среднем 29 за игру)
Брейк-поинты реализация: 18 из 33 (59,5%)
Брейк-поинты отыгранные: 12 из 20 (60,0%)
Самая быстрая подача на турнире: 184 км/ч (против Маркеты Вондроушовой)
Средняя первая подача на турнире: 161,3 км/ч
Средняя вторая подача на турнире: 141,3 км/ч
Процент первой подачи: 57,8%
Линда Носкова
R1: Мари Боузкова (Чехия, №34) 6:1, 7:5
R2: Маккартни Кесслер (США, №206) 6:3, 1:6, 6:4
R3: Ига Швёнтек (Польша, №1) 3:6, 6:3, 6:4
R4: Элина Свитолина (Украина, №23) 3:0 отказ
Средний рейтинг соперниц в основной сетке: №66
Время на корте: 373 минуты (6 часов 13 минут)
Статистика
Эйсы: 16
Двойные ошибки: 12
Виннерсы: 104 (в среднем 26 за игру)
Невынужденные ошибки: 106 (в среднем 27 за игру)
Брейк-поинты реализация: 11 из 26 (42,3%)
Брейк-поинты отыгранные: 15 из 20 (75%)
Самая быстрая подача на турнире: 181 км/ч (против Иги Швентек)
Средняя первая подача на турнире: 166,0 км/ч
Средняя вторая подача на турнире: 145,0 км/ч
Процент первой подачи: 50,75%
История на турнире
Даяна Ястремская — 4/5 | Ястремская шестой раз играет на Открытом чемпионате Австралии и пятый раз выступает в основной сетке. Даяна впервые в карьере играет в четвертьфинале «мэйджора».
Линда Носкова — 0/1 | В прошлом году Носкова не смогла пройти первый круг квалификации.
Выступления на харде (на 22/01/2024):
Даяна Ястремская — 99/70 (9/1 в этом году)
Линда Носкова — 95/35 (8/1 в этом году)
Выступления в сезоне 2024
Даяна Ястремская — 2/1
WTA 500 — 2/1 | Брисбен — R1
Линда Носкова — 4/1
WTA 500 — 4/1 | Брисбен — 1/2
Последние 5 матчей:
Даяна Ястремская — В, В, В, В, В
Линда Носкова — В, В, В, В, П
Национальный фактор:
Даяна Ястремская — 9/16 | Ястремская выиграла три из четырех последних матчей против теннисисток из Чехии. В первом круге Australian Open Даяна победила Маркету Вондроушову.
Линда Носкова — 2/0 | В предыдущем раунде Носкова прошла Элину Свитолину, которая снялась с матча из-за травмы спины, после трех сыгранных геймов.
Даяна Ястремская проведет 179-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 87 побед (49%);
Линда Носкова проведет 57-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 35 побед (62%);
Даяна Ястремская проведет 29-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На счету украинки 13 побед (46%);
Линда Носкова проведет 11-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На счету чешской теннисистки 6 побед;
Даяна Ястремская может стать первой украинской теннисисткой, которая пройдет в полуфинал Открытого чемпионата Австралии и второй украинкой в полуфинале турниров Grand Slam (после Элины Свитолиной).
Победительница этого матча получит A$990,000 призовых и 780 рейтинговых очков. Проигравшая — A$600,000 призовых и 430 рейтинговых очков.
Котировки букмекеров:
Компания Vbet считает фавориткой матча Линду Носкову и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,56. На победу Даяны Ястремской предлагается коэффициент — 2,64.
Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Даяны Ястремской с коэффициентом — 2,82. Успех ее соперницы оценивается коэффициентом — 1,51.
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