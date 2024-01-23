Australian Open. Даяна Ястремская против Линды Носковой в четвертьфинале: превью матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская будет играть за выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии против чешской теннисистки Линды Носковой. Поединок пройдет в среду 24 января и откроет игровой день на Rod Laver Arena в 03:00 по киевскому времени

Дата рождения: 15/05/2000 (23 года)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 — Hua Hin, Strasbourg; 2018 — Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 24.01.2024): 221/150

Призовые за карьеру: $3,255,888

Дата рождения: 17/11/1994 (19 лет)

Место рождения: Всетин, Чехия

Рост: 179 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: —

Высший рейтинг WTA: 40 (09/10/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 24.01.2024): 126/57

Призовые за карьеру: $3,585,697

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Даяна Ястремская

QR1: Лея Бошкович (Хорватия, №222) 6:3, 4:6, 6:3

QR2: Валентини Грамматикопуло (Греция, №221) 6:4, 3:6, 6:4

QRF: Майя Джойнт (Австралия, №573) 6:2, 1:6, 6:4

R1: Маркета Вондроушова (Чехия, №7) 6:1, 6:2

R2: Варвара Грачева (Франция, №39) 6:3, 6:2

R3: Эмма Наварро (США, №26) 6:2, 2:6, 6:1

R4: Виктория Азаренко (-, №22) 7:6(6), 6:4

Средний рейтинг соперниц в основной сетке: №24

Время на корте: 741 минута (12 часов 21 минута) — с учетом квалификации

Статистика (в основной сетке)

Эйсы: 17

Двойные ошибки: 12

Виннерсы: 122 (в среднем 31 за игру)

Невынужденные ошибки: 117 (в среднем 29 за игру)

Брейк-поинты реализация: 18 из 33 (59,5%)

Брейк-поинты отыгранные: 12 из 20 (60,0%)

Самая быстрая подача на турнире: 184 км/ч (против Маркеты Вондроушовой)

Средняя первая подача на турнире: 161,3 км/ч

Средняя вторая подача на турнире: 141,3 км/ч

Процент первой подачи: 57,8%

Линда Носкова

R1: Мари Боузкова (Чехия, №34) 6:1, 7:5

R2: Маккартни Кесслер (США, №206) 6:3, 1:6, 6:4

R3: Ига Швёнтек (Польша, №1) 3:6, 6:3, 6:4

R4: Элина Свитолина (Украина, №23) 3:0 отказ

Средний рейтинг соперниц в основной сетке: №66

Время на корте: 373 минуты (6 часов 13 минут)

Статистика

Эйсы: 16

Двойные ошибки: 12

Виннерсы: 104 (в среднем 26 за игру)

Невынужденные ошибки: 106 (в среднем 27 за игру)

Брейк-поинты реализация: 11 из 26 (42,3%)

Брейк-поинты отыгранные: 15 из 20 (75%)

Самая быстрая подача на турнире: 181 км/ч (против Иги Швентек)

Средняя первая подача на турнире: 166,0 км/ч

Средняя вторая подача на турнире: 145,0 км/ч

Процент первой подачи: 50,75%

История на турнире

Даяна Ястремская — 4/5 | Ястремская шестой раз играет на Открытом чемпионате Австралии и пятый раз выступает в основной сетке. Даяна впервые в карьере играет в четвертьфинале «мэйджора».

Линда Носкова — 0/1 | В прошлом году Носкова не смогла пройти первый круг квалификации.

Выступления на харде (на 22/01/2024):

Даяна Ястремская — 99/70 (9/1 в этом году)

Линда Носкова — 95/35 (8/1 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Даяна Ястремская — 2/1

WTA 500 — 2/1 | Брисбен — R1

Линда Носкова — 4/1

WTA 500 — 4/1 | Брисбен — 1/2

Последние 5 матчей:

Даяна Ястремская — В, В, В, В, В

Линда Носкова — В, В, В, В, П

Национальный фактор:

Даяна Ястремская — 9/16 | Ястремская выиграла три из четырех последних матчей против теннисисток из Чехии. В первом круге Australian Open Даяна победила Маркету Вондроушову.

Линда Носкова — 2/0 | В предыдущем раунде Носкова прошла Элину Свитолину, которая снялась с матча из-за травмы спины, после трех сыгранных геймов.

Даяна Ястремская проведет 179-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 87 побед (49%);

Линда Носкова проведет 57-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 35 побед (62%);

Даяна Ястремская проведет 29-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На счету украинки 13 побед (46%);

Линда Носкова проведет 11-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На счету чешской теннисистки 6 побед;

Даяна Ястремская может стать первой украинской теннисисткой, которая пройдет в полуфинал Открытого чемпионата Австралии и второй украинкой в полуфинале турниров Grand Slam (после Элины Свитолиной).

Победительница этого матча получит A$990,000 призовых и 780 рейтинговых очков. Проигравшая — A$600,000 призовых и 430 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает фавориткой матча Линду Носкову и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,56. На победу Даяны Ястремской предлагается коэффициент — 2,64.

Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Даяны Ястремской с коэффициентом — 2,82. Успех ее соперницы оценивается коэффициентом — 1,51.

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btu.org.ua