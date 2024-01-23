Australian Open. Крейчикова проиграла в четвертьфинале действующей чемпионке

Барбора Крейчикова выбыла из борьбы в одиночной сетке турнира в Австралии

Мельбурн, Австралия • 14-27 января • хард • A$34,226,200

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Барбора Крейчикова (Чехия, 9) — Арина Соболенко (-, 2) 2:6, 3:6

Чешская теннисистка потерпела четвёртое поражение подряд от Соболенко. Единственная её победа в семи встречах с ней была год назад в сетвертьфинале на турнире WTA 1000 в Дубае, где она выиграла титул.

Крейчикова сыграла четвёртый четвертьфинал на турнирах Grand Slam и первый в Мельбурне. Напомним, что в 2021 году чешка стала чемпионкой на Ролан Гаррос.

Завтра Барбора Крейчикова проведёт четвертьфинальный матч в парном разряде Australian Open, в котором выступает вместе с немкой Лаурой Зигемунд. Соперницами теннисисток станут бывшая напарница чешки Катержина Синякова и Сторм Хантер из Австралии.

Арина Соболенко в полуфинале встретится с американкой Коко Гауфф, которая сегодня победила Марту Костюк.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua