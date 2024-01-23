Australian Open. Марта Костюк против Коко Гауфф в четвертьфинале: превью матча

Украинская теннисистка Марта Костюк будет играть за выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии против четвертой ракетки мира Коко Гауфф. Поединок пройдет 23 января вторым запуском на Rod Laver Arena Начало запланировано на 04:00 по киевскому времени

Дата рождения: 28/06/2002 (21 год)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 — Austin)

Высший рейтинг WTA: 32 (07/08/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 23.01.2024): 188/110

Призовые за карьеру: $3,238,278

Дата рождения: 13/03/2004 (19 лет)

Место рождения: Делрей-Бич, США

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 7 (2024 — Auckland; 2023 — US Open, Cincinnati, Washington DC, Auckland; 2021 — Parma; 2019 — Linz)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 23.01.2024): 184/82

Призовые за карьеру: $12,250,713

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H2H: 0-1

2022 | Аделаида (WTA 500) | хард | R2 | Гауфф — 6:3, 5:7, 6:3

Путь на турнире

Марта Костюк

R1: Клэр Лю (США, №99) — 6:3, 4:6, 6:1

R2: Элизе Мертенс (Бельгия, №28) — 5:7, 6:1, 7:6(6) | ВИДЕО

R3: Элина Аванесян (-, №74) — 2:6, 6:4, 6:4

R4: Мария Тимофеева (-, №170) — 6:2, 6:1

Средний рейтинг соперниц: №94

Время на корте: 523 минуты (8 часов 43 минуты)

Статистика

Эйсы: 11

Двойные ошибки: 24

Виннерсы: 147 (в среднем 37 за игру)

Невынужденные ошибки: 141 (в среднем 35 за игру)

Брейк-поинты реализация: 21 из 45 (46,7%)

Брейк-поинты отыгранные: 25 из 40 (62,5%)

Самая быстрая подача на турнире: 184 км/ч (против Элизе Мертенс)

Средняя первая подача на турнире: 166,5 км/ч

Средняя вторая подача на турнире: 144,3 км/ч

Процент первой подачи: 58,3%

Коко Гауфф

R1: Анна-Каролина Шмидлова (Словакия, №68) — 6:3, 6:0

R2: Кэролайн Доулхайд (США, №43) — 7:6(2), 6:2

R3: Алиша Паркс (США, №82) — 6:0, 6:2

R4: Магдалена Френх (Польша, №69) — 6:1, 6:2

Средний рейтинг соперниц: №66

Время на корте: 288 минут (4 часа 48 минут)

Статистика

Эйсы: 10

Двойные ошибки: 9

Виннерсы: 60 (в среднем 15 за игру)

Невынужденные ошибки: 66 (в среднем 17 за игру)

Брейк-поинты реализация: 21 из 30 (70%)

Брейк-поинты отыгранные: 8 из 13 (62,5%)

Самая быстрая подача на турнире: 199 км/ч (против Алиши Паркс)

Средняя первая подача на турнире: 178,3 км/ч

Средняя вторая подача на турнире: 139,5 км/ч

Процент первой подачи: 59,5%

История на турнире

Марта Костюк — 11/6 | Костюк седьмой раз выступает на Открытом чемпионате Австралии и пятый раз в основе. Выход в четвертьфинал — ее новый лучший результат на турнире.

Коко Гауфф — 7/4 | Гауфф пятый раз играет в Мельбурне. Американка также впервые сыграет в четвертьфинале австралийского «мэйджора».

Выступления на харде (на 23/01/2024[/i]):

Марта Костюк — 98/56 (7/2 в этом году)

Коко Гауфф — 108/48 (9/0 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Марта Костюк — 3/2

WTA 500 — 3/2 | Брисбен — R2, Аделаида — 1/4

Коко Гауфф — 5/0

WTA 250 — 5/0 | Окленд — ТИТУЛ

Последние 5 матчей:

Марта Костюк — В, В, В, В, П

Коко Гауфф — В, В, В, В, В

Национальный фактор:

Марта Костюк — 19/11 | Костюк выиграла пять из шести последних матчей против американок. В первом круге Australian Open она победила Клэр Лю, а перед стартом на турнире обыграла Тэйлор Таунсенд в Адеалаиде.

Коко Гауфф — 4/1 | Единственное поражение от украинской теннисистки Гауфф потерпела от Элины Свитолиной (2021). На соревнованиях в Окленде, в начале сезона, Гауфф в финале победила Свитолину.

Марта Костюк — проведет свой 149-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 75 побед (51%).

Коко Гауфф — проведет свой 222-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 153 победы (69%).

Марта Костюк сыграет 36-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 20 побед (57%).

Коко Гауфф сыграет 65-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. Она выиграла на этом уровне 48 матчей (75%). Победная серия Гауфф на «мэйджорах» сейчас составляет 11 матчей.

Марта Костюк проведет 7-й матч против соперницы из топ-5. Предыдущие шесть встреч украинка проиграла, не выиграв ни одного сета.

Победительница этого матча получит A$990,000 призовых и 780 рейтинговых очков. Проигравшая — A$600,000 призовых и 430 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает явной фавориткой матча Коко Гауфф и предлагает на ее победу коэффициент — 1,15. Успех Марты Костюк в этом матче оценивается коэффициентом — 6,65.

Похожие коэффициенты предлагают букмекеры Favbet — победа Марты Костюк — 5,90, а победа Коко Гауфф оценивается коэффициентом — 1,17.

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