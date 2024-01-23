Australian Open. Синнер прервал победную серию Рублева и второй раз в карьере сыграет в полуфинале турнира Grand Slam

Четвертьфинальный матч в мужской сетке Открытого чемпионата Австралии

Мельбурн, Австралия • 14-28 января • хард • A$34,226,200

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Янник Синнер (Италия, 4) — Андрей Рублёв (-, 5) 6:4, 7:6(5), 6:3

Янник Синнер третий раз подряд обыграл Андрея Рублева и увеличил свое преимущество в их очном противостоянии — 5-2. Рублев потерпел первое поражение в этом сезоне — перед стартом на Australian Open он выиграл титул на турнире АТР в Гонконге. Для Синнера эта победа стала восьмой подряд, с учетом трех матчей в Кубке Дэвиса в конце прошлого года.

Итальянский теннисист шестой раз играл в четвертьфинале «мэйджора» (второй раз в Мельбурне) и второй раз в карьере прошел в полуфинал. Впервые это ему удалось в прошлом году на Уимблдоне. Рублев, в свою очередь, десятый раз сыграл в четвертьфинале турнира Grand Slam и 10-й раз проиграл на этой стадии.

За выход в финал Янник Синнер сыграет против первой ракетки мира Новака Джоковича, который сегодня выиграл свой 33-й матч подряд на Australian Open. Теннисисты шесть раз играли друг с другом и четыре победы одержал сербский теннисист. В конце прошлого года Синнер был сильнее в групповом турнире АТР Finals и полуфинале Кубка Дэвиса, но проиграл в финале Итогового чемпионата.

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