Следить

Теннис

Australian Open. Синнер прервал победную серию Рублева и второй раз в карьере сыграет в полуфинале турнира Grand Slam

Четвертьфинальный матч в мужской сетке Открытого чемпионата Австралии

Мельбурн, Австралия • 14-28 января • хард • A$34,226,200
Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Янник Синнер (Италия, 4) — Андрей Рублёв (-, 5) 6:4, 7:6(5), 6:3

Янник Синнер третий раз подряд обыграл Андрея Рублева и увеличил свое преимущество в их очном противостоянии — 5-2. Рублев потерпел первое поражение в этом сезоне — перед стартом на Australian Open он выиграл титул на турнире АТР в Гонконге. Для Синнера эта победа стала восьмой подряд, с учетом трех матчей в Кубке Дэвиса в конце прошлого года.

Итальянский теннисист шестой раз играл в четвертьфинале «мэйджора» (второй раз в Мельбурне) и второй раз в карьере прошел в полуфинал. Впервые это ему удалось в прошлом году на Уимблдоне. Рублев, в свою очередь, десятый раз сыграл в четвертьфинале турнира Grand Slam и 10-й раз проиграл на этой стадии.

За выход в финал Янник Синнер сыграет против первой ракетки мира Новака Джоковича, который сегодня выиграл свой 33-й матч подряд на Australian Open. Теннисисты шесть раз играли друг с другом и четыре победы одержал сербский теннисист. В конце прошлого года Синнер был сильнее в групповом турнире АТР Finals и полуфинале Кубка Дэвиса, но проиграл в финале Итогового чемпионата.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Баскетбол

Матч Днепр — Кривбасс перенесен на поздний срок из-за продолжительной воздушной тревоги

Теннис

Australian Open. Синнер прервал победную серию Рублева и второй раз в карьере сыграет в полуфинале турнира Grand Slam

Футбол

Наполи хочет подписать хавбека Астон Виллы

Автоспорт

Ник де Вриз: Я уже лучше представляю, что меня ждёт

Футбол

Самый нелепый момент в карьере Малкина. Такого не ожидал никто

Бокс

ФОТО. Два пирата? Новый постер боя Фьюри – Усик

Футбол

Официально: Ренн подписал нидерландского хавбека

Баскетбол

Днепр сыграет с БИПА, Прометей — с Нико-Баскетом в 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу

Теннис

Australian Open. Даяна Ястремская против Линды Носковой в четвертьфинале: превью матча

Футбол

На просмотре в Шахтере находится грузинский защитник

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Арсенал сразится за трансфер Судакова

Автоспорт

В Осаке хотят проводить этап Формулы 1

Бокс

Леннокс ЛЬЮИС: «Жду Фьюри или Усика в клубе абсолютных чемпионов»

Футбол

Рекорды под вопросом. Ничушкин влип в новую историю

Футбол

11-метровый отменили. Сборная ДР Конго сыграла вничью против Замбии

Теннис

Вторая ракетка Украины среди юниоров сыграла первый профессиональный финал в парном разряде

Баскетбол

Днепр одержал тяжелую победу над БИПА в Суперлиге FAVBET

Автоспорт

Пятёрка гонщиков, которые должны прибавить в 2024 году

Теннис

Карлос Алькараc после матча с Гаске на Australian Open: «Ришар доказал на протяжении своей карьеры, что он невероятный игрок»

Футбол

Жирона — Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис