«Думаю, вам не понравятся мои ответы». Даяна Ястремская — о том, каково ей было выходить на корт против игрока из беларуси

Даяна Ястремская после своей победы на Викторией Азаренко в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии поделилась своими мыслями о влиянии войны в Украине на ее выступления, а также рассказала о дополнительном давлении, которое оказывала сама на себя

— Очевидно, что за последний год, как вы сами сказали, вы не достигли тех результатов, которых, возможно, хотели бы. Считаете ли Вы, что война во многом повлияла на это? Вы были скорее как перемещенное лицо. Где вы тренировались и как вы справлялись с тем, что не могли вернуться домой?

— Знаете, за последние три года многое было, многое происходит, но я не буду сейчас об этом говорить. Возможно, в другой раз. На меня многое повлияло, и из-за этого я не могла играть так, как хотела. Плюс я сам на себя очень сильно давила. Война, конечно, очень сильно повлияла на нас, потому что ты не можешь вернуться домой, как хотел, когда хотел, как это было раньше. Ты всегда читаешь новости. Всегда смотришь видео. Как я уже говорила, например, когда я была в Брисбене, в дом моей бабушки прилетела ракета. Эмоционально тяжело играть, но хуже всего то, что ты чувствуешь, будто ты уже принял это, то, что происходит. И люди начинают забывать о том, что происходит, и многие — я получаю много даже странных вопросов об Украине, о войне, о теннисе и так далее. Но я не очень хочу сейчас об этом говорить. Но в целом, играть тяжело, но через два года ты уже умеешь справляться со всеми эмоциями и со всем, что происходит внутри.

— Вы говорите, что давили на себя, потому что хотели сделать так, чтобы Украина гордилась вами, или было еще отдельное давление?

— Я очень сильно давила на себя разными способами. В том смысле, что это война, и я должна показывать лучшие результаты, понимаете, для Украины. И я не играла только для себя в начале. Тогда я давила на себя, что раньше, когда я была моложе, я была намного лучше, чем сейчас. Если я буду говорить обо всем давлении, это будет слишком долго. Но сейчас я решила, что с этого года больше никакого давления, никаких завышенных ожиданий от себя. Просто быть такой, какая я есть, и мы увидим, что из этого получится.

— Кстати, о давлении, увеличивается ли оно, когда ты играешь с кем-то из беларуси?

— Что именно вы имеете в виду?

— Добавляется ли оно к тому давлению, которое вы испытываете, когда выходите на корт?

— Играя против белорусского игрока? Если я начну говорить об этом, думаю, вам не понравятся мои ответы, поэтому я просто скажу, что хочу пропустить этот вопрос. Потому что я думаю, если вы задаете этот вопрос, я уверена, что вы знаете, как это для нас, украинцев, играть против русских и белорусов. Я уверена, что вы знаете, поэтому я не думаю, что это хорошо задавать такие вопросы.

— Вы поддерживаете связь с Мартой? Вы обе дошли до четвертьфинала, что является удивительным для украинского тенниса. Это случилось впервые

— Да, я также горжусь Мартой и горжусь нами, украинцами, и тем, что мы показываем хорошие результаты. У нее были тяжелые матчи. Ей также приходилось играть с россиянками. Она показала хорошую работу, и я думаю, что это замечательно, что мы здесь и показываем хорошие результаты.

— Кажется, вы пожертвовали свои призовые за турнир в Лионе на военную помощь. Просто интересно, есть ли у вас планы насчет призовых за Открытый чемпионат Австралии

— Да, я об этом помню. Это был первый турнир, когда война только началась. Я не знаю на самом деле, сколько я заработала уже на этом турнире. Я не смотрела, если честно. Но, знаете, у меня есть свой фонд, и мы уже помогли многим людям. Мы оказали огромную гуманитарную помощь, и у меня уже есть много благодарностей. Я стараюсь делать все возможное, чтобы помочь Украине, и, безусловно, буду продолжать это делать, насколько смогу.

btu.org.ua