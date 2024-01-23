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«С каждым матчем мы играем всё лучше». Киченок и Остапенко прокомментировали выход в полуфинал Australian Open

Теннисистки дали интервью на корте после завершения четвертьфинального матча

Сегодня украинско-латвийская пара впервые за три встречи обыграла француженок Каролин Гарсию и Кристину Младенович.

Людмила Киченок: «Во-первых, хочу поблагодарить зрителей, которые пришли на наш матч. Была замечательная атмсофера. Это потрясающее ощущение впервые выйти здесь в полуфинал, за что я также благодарна своей напарнице. Мы отлично играем, и я рада находиться с ней на одной стороне корта».

Елена Остапенко: «Да, первый сет всегда непростой, соперницы играли очень хорошо, нам было тяжело. Мы с Людмилой замечательная команда, ещё раз спасибо тебе, что играешь со мной. Мы также хорошие подруги, что делает наш дуэт ещё сильнее и в решающих моментах мы знаем, как взаимодействовать и как поддерживать друг друга.

Безусловно, выход в полуфинал это классно. Мы ещё не играли на этой стадии на Australian Open. Мне кажется, с каждым матчем мы играем всё лучше. Первые два раунда были довольно сложными. Я очень рада, что мы прошли дальше и, если мы продолжим играть так же, будем сохранять позитив и поддерживать друг друга, то будем сильной командой».

btu.org.ua

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