«С нетерпением жду этого матча и постараюсь подготовиться к нему как можно лучше», — Янник Синнер о предстоящем поединке с Джоковичем

Шестая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал свой первый выход в полуфинал Australian Open и поделился ожиданиями от предстоящего поединка против первой ракетки мира

— Поздравляем, Янник. Вы дошли до полуфинала, не проиграв ни одного сета. Насколько вы довольны сегодняшним выступлением?

— Безусловно, это был тяжелый матч. Мы узнаем друг друга все лучше, с каждым разом, как встречаемся на корте. Я ожидал очень быстрой игры, не так много ударов. Так и было, особенно в первом сете, а потом, думаю, мы оба начали принимать немного лучше. Очень доволен своим выступлением и результатом. Рад, что прошел в следующий раунд.

— Первый полуфинал в Мельбурне, и вы играете с Новаком. Он никогда не проигрывал здесь полуфиналы. Какие ожидания от матча?

— Это то, ради чего я тренируюсь, чтобы играть против лучших игроков мира. Очевидно, что у него здесь невероятная серия, поэтому для меня особое удовольствие играть против него, особенно на финальных стадиях турнира, где все немного интереснее.

Будет тяжело. Это я знаю. Я постараюсь контролировать то, что могу контролировать: буду выкладываться на 100%, иметь правильный настрой, бороться за каждый мяч и тогда мы увидим результат, не так ли? Больше, чем это, я не могу сделать. Поэтому я с нетерпением жду этого матча и постараюсь подготовиться к нему как можно лучше.

— Теперь у вас есть два выходных дня, но повлияет ли такое позднее окончание матча на вашу подготовку к полуфиналу?

— Нет. Очевидно, что будет уже очень поздно, когда я буду ложиться спать. Но завтра я собираюсь полчаса поиграть, может быть 45 минут, просто подержать мяч. А потом постараюсь поспать как можно больше и восстановиться. Я чувствую себя достаточно уверенно, мое тело восстановится лучше.

— Когда Рублев вел 5:1 на тай-брейке во втором сете многие подумали: «Боже, матч закончится поздно». Это будет 3:00 или 4:00 утра. Вы боялись этого на каком-то этапе?

— Я играю, пока не закончится матч (улыбается). Как я уже говорил на корте, ты играешь четвертьфинал «мэйджора», и время не имеет значения. В мыслях я знал, что если выиграю, то буду иметь два выходных дня, за которые, даже если ты потенциально закончишь очень поздно, сможешь восстановиться. Но в этот момент ты не смотришь на часы (улыбается).

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