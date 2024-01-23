Три украинки получат денежные гранты от Международной федерации тенниса

Украинские теннисистки вошли в программу Grand Slam Player Development

21-летняя Дарья Снигур, 15-летняя София Криворучко и 17-летняя Вероника Подрез стали тремя из 51-го участника ежегодной программы развития игроков турниров Grand Slam.

В рамках поддержки Снигур и Криворучко получат гранты размером $25,000, а Подрез — $12,500. Эти деньги теннисистки смогут использовать только на вещи, связанные с участием на турнирах (путешествия, оплата жилья и т.д.).

Ранее в данную программу входили чемпионы «мэйджоров» Елена Рыбакина, Симона Халеп и Елена Остапенко, а также Онс Жабер и Каспер Рууд, которые играли в финалах соревнований Grand Slam. С момента основания программы в 1986 году на развитие игроков было выделено более 60 млн. долларов.

Отметим, что Снигур третий год подряд становится участницей программы Grand Slam Player Development. На предыдущие два сезона ей также выделяли по $25,000.

Гранты размером $25,000 также получили чемпион молодёжного Итогового турнира ATP в прошлом году Хамад Меджедович и победители юниорских турниров Grand Slam Александра Эала, Виктория Хименес Касинцева и Петра Марчинко.

Победитель юниорского Ролан Гаррос-2023 Дино Прижмич из Хорватии и 14-летняя индийка Маая Раджешваран Реватхи стали обладателями грантов размером $50,000.

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