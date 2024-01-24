Australian Open. Хуркач проиграл свой четвертьфинальный матч в пяти сетах

Хуберт Хуркач завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии

Мельбурн, Австралия • 14-28 января • хард • A$34,226,200

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Хуберт Хуркач (Польша, 9) — Даниил Медведев (-, 3) 6:7(4), 6:2, 3:6, 7:5, 4:6

Польский теннисист потерпел третье поражение в шести матчах против Медведева. В последний раз они играли друг против друга в 2022 году, и тогда в обеих встречах сильнее был Хуркач: в четвертьфинале «Мастерса» в Майами и финале турнира ATP 500 в Галле.

Сегодня Хуберт Хуркач провёл свой второй четвертьфинал на уровне Grand Slam и боролся за второй полуфинал. В 2021 году он уступил в полуфинальном матче на Уимблдоне, где обыграл Медведева в четвёртом круге.

Даниил Медведев в полуфинале сыграет против победителя матча Александр Зверев (Германия, 6) — Карлос Алькарас (Испания, 2).

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