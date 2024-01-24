Australian Open. Ястремская сыграет свой полуфинальный матч в четверг

Известно расписание двенадцатого игрового дня на Открытом чемпионате Австралии

Мельбурн, Австралия • 14-28 января • хард

Завтра украинская теннисистка будет бороться за выход в финал турнира в Мельбурне.

Полуфинал с участием Ястремской пройдёт на Rod Laver Arena вторым запуском вечерней сессии — после матча Коко Гауфф — Арина Соболенко. Старт вечерней сессии на главном корте турнира — 10:30 утра по Киеву.

Напомним, что соперница Даяны Ястремской определиться позднее по итогам противостояния Анна Калинская — Чжэн Циньвэнь.

Полное расписание матчей четверга доступно на официальном сайте.

btu.org.ua