Теннис
Australian Open. Ястремская сыграет свой полуфинальный матч в четверг
Известно расписание двенадцатого игрового дня на Открытом чемпионате Австралии
Мельбурн, Австралия • 14-28 января • хард
Завтра украинская теннисистка будет бороться за выход в финал турнира в Мельбурне.
Полуфинал с участием Ястремской пройдёт на Rod Laver Arena вторым запуском вечерней сессии — после матча Коко Гауфф — Арина Соболенко. Старт вечерней сессии на главном корте турнира — 10:30 утра по Киеву.
Напомним, что соперница Даяны Ястремской определиться позднее по итогам противостояния Анна Калинская — Чжэн Циньвэнь.
Полное расписание матчей четверга доступно на официальном сайте.