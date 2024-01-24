Чжэн Циньвэнь: «Даяна очень хороший игрок. Раньше, когда я выступала на турнирах ITF, то слышала её имя, ведь она уже играла в WTA-туре»

15-я ракетка мира Чжэн Циньвэнь пообщалась с журналистами, после своего дебютного выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии

Сегодня, в четвертьфинале Australian Open, китайская теннисистка в трех сетах обыграла Анну Калинскую.

— Поздравляем с первым полуфиналом турнира Grand Slam, и вы также дебютируете в топ-10 со следующей недели. Расскажите нам о своих эмоциях и о том, что чувствуете сейчас?

— Конечно, я очень рада выиграть этот матч и сейчас немного отдохнуть, потому что было очень непросто из-за проигранного первого сета. Это был очень тяжелый поединок, такой эмоциональный. Соперница играла очень хорошо. Думаю, что это было нечто большее, чем просто теннис.

— По ходу турнира вы говорили о том, что хотите упростить игру и придерживаться основных принципов. После того, как вы проиграли первый сет, именно благодаря этому вы смогли вернуться в матч сегодня?

— В начале первого сета я просто слишком много думала. Именно поэтому я его и проиграла, ведь я сделала ранние брейки, а затем не смогла удержать свою подачу. Конечно, это одна из моих проблем. Так что когда я проиграла первый сет, я пыталась сказать себе: «Оставайся сосредоточенной. Не думай слишком много. Просто сосредоточься сейчас». Я очень рада, что смогла изменить ситуацию и в итоге выиграть матч.

— Как думаете, что вам нужно улучшить перед следующим матчем против Ястремской?

— Не уверена, можно ли что-то улучшить менее чем за 24 часа (улыбается). В основном я просто пытаюсь восстановиться и думаю о том, что мне нужно сделать для следующего матча. Наслаждаюсь игрой на корте и концентрируюсь на настоящем. Я просто стараюсь быть простой и идти к цели.

— Если говорить о выходе в полуфинал, что для вас является наиболее значимым в этом результате?

— Все знают, что произошло со мной за последние годы, много взлётов и падений, и, наконец, я поняла, что действительно могу играть на топ-уровне. Конечно, я счастлива и горжусь собой, но это только начало. Мне ещё предстоит играть завтра, поэтому нужно быстро восстановиться и стараться придерживаться своего плана на завтра (улыбается).

— Сегодня вы подали 10 эйсов. По-моему, за весь турнир вы выполнили 44. У вас отличная подача. Откуда она взялась?

— Я думаю, что моя подача становится все лучше и лучше по ходу матчей. Конечно, есть много вещей, которые мне нужно улучшить, особенно процент попадания. Могу сказать, что если я действительно полностью выкладываюсь, то да, у меня очень хорошая подача, но, знаете, я все еще думаю, что у меня есть много возможностей для ее улучшения.

— Что вы думаете об истории Даяны, которая прошла квалификацию и сыграла здесь восемь матчей?

— Это удивительно, поскольку она сыграла много матчей. Конечно, ей нелегко было добраться до полуфинала. Даяна очень хороший игрок. Раньше, когда я выступала на турнирах ITF, то слышала её имя, ведь она уже играла в WTA-туре. Неважно, что она игрок из квалификации. Игроки, которые дошли до полуфинала, все они имеют очень хороший уровень на этом турнире. Мне нечего больше добавить.

— Если бы вы прошли в финал, с кем хотели бы сыграть, Коко или Ариной?

— Не думаю об этом. Сейчас каждый матч очень тяжелый. Ты не можешь забегать так далеко. Я даже не могу думать о том, что будет завтра, только сосредоточиться на этом моменте.

У меня нет предпочтений. Мне все равно против кого играть. Это не имеет значения. Я просто буду играть в свой теннис. Также верю, что лучшие игроки способны победить всех. Если я не могу победить кого-то из них, это означает, что мне нужно больше совершенствоваться.

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