«Когда ты имеешь уверенность в своей игре, ты имеешь смелость делать многое». Тренеры Даяны Ястремской — о выступлении на Australian Open

Тренеры Даяны Ястремской, Эммануель Гойсснер (Монако) і Марцис Гарутс (Латвия), стали гостями студии Australian Open TV накануне ее четвертьфинального матча на Открытом чемпионате Австралии

— Эммануэль, десять дней назад ваша теннисистка играла в квалификации, а теперь в четвертьфинале Australian Open. Теннис — это странный спорт, не так ли?

Е: Да, очень странный, потому что ты не знаешь, к чему нужно быть готовым, чего ожидать. Однако я лишь на половину удивлен. Я считаю, что Даяна заслуживает этого результата.

М: Даяна — лучшая. Посмотрите, ей нравится то, что она делает. Она наслаждается своим временем здесь.

— Я могу ошибаться, но я насчитал где-то 122 виннеры за четыре матча в основе. Это мощная игра с задней линии.

Е: Однозначно, что ее игра — это очень агрессивный теннис. Она сама говорила об этом на корте несколько раз. Знаете, я считаю, что в спорте ты порой должен принимать свою судьбу, свою историю. И я думаю, что именно это она и делает. Она не ждет, когда ей делать этот удар, у нее есть эта уверенность. Безусловно, когда ты имеешь уверенность в своей игре, ты имеешь смелость делать многое. И я думаю, что она имела эту смелость во многих розыгрышах, в разных ситуациях. Она имеет эту решимость.

— Мы видим, что Даяна хорошо чувствует себя на корте, она демонстрирует нам это «сердечко» после матча. Но такое впечатление, что у вас такая же замечательная атмосфера у всех вместе, ваша команда как семья.

М: Ну да, конечно. Я думаю, что мы лучшая команда, не так ли (обращается к Эммануэлю). Мы номер один (смеется),

Е: Мне как французу это трудно говорить, но так и есть (все смеются).

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