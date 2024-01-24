Линда Носкова: «Я не смогла настроиться на матч с самого начала и сыграла не совсем так, как должна была «

Чешская теннисистка Линда Носкова подвела итоги своих выступлений на Australian Open

Сегодня 19-летняя теннисистка потерпела поражение в четвертьфинальном матче против Даяны Ястремской.

— Линда, не тот результат, которого вы хотели сегодня, но как вы оцениваете своё выступление в Австралии, во время которого вы победили первую ракетку мира?

— Сейчас это, скорее, негативное или грустное ощущение. Я, пожалуй, просто подумаю обо всем этом опыте через несколько дней. Это были замечательные два турнира (чешка дошла до полуфинала в Брисбене, прим. BTU). Я просто собираюсь продолжать в том же духе.

— Можете рассказать о матче? В чём, по вашему мнению, заключалась разница, и были ли вы удивлены тем, как Даяна смогла удерживать вас за пределами задней линии?

— Сегодня было очень жарко по сравнению с другими днями. Она играла очень быстро. Я чувствовала, что не была сегодня на корте на 100%, возможно, из-за того, что я практически не играла предыдущий матч и у меня было два дня выходных.

Я не смогла настроиться на матч с самого начала и с головой погрузиться в него. Так что она все время вела в счете и контролировала ситуацию. Это было не то, чего я хотела, но я ничего не могла с этим поделать.

▪️ Обзор четвертьфинала Даяна Ястремская — Линда Носкова на Australian Open (ВИДЕО)

— Вы были удивлены, что уровень Даяны оставался таким высоким на протяжении всего матча? Ожидали ли вы, что он понизится?

— Я ожидала тяжелого матча, но мне кажется, что я сыграла не совсем так, как должна была, так что не то чтобы ей было легко все время быть впереди по счету, но у меня было не так много виннерсов и эйсов, так что я не очень-то помогала себе и не особо усложняла ей жизнь.

— Если Даяна будет играть на таком стабильном уровне, видите ли вы ее в финале?

— Не знаю, с кем она будет играть, сможет ли поддерживать свой уровень. Поэтому не думаю, что даже Даяна или кто-то другой сможет спрогнозировать это сейчас.

btu.org.ua