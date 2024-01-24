Марта Костюк: «Я очень надеюсь, что украинский спорт будет развиваться даже при таких обстоятельствах»

Украинская теннисистка Марта Костюк — о том, как повлияла на нее война в Украине

— Прошло два года с начала войны в Украине. Ожидали ли вы, что она продлится так долго? Как это влияет на вас? Чувствуете ли вы, что это ваша роль — поднять дух вашего народа?

— Я думаю, если бы кто-то сказал нам, скажем, через месяц после начала войны, что это продлится два года, я думаю, что все бы просто умерли, буквально сказали бы: «Нет, никогда, мы никогда этого не выдержим, мы никогда не переживем два года этого». Так что да, время идет, и всякое случается. Очень изнурительно жить в таком состоянии.

Но спорт всегда приносил людям много радости и счастья, независимо от времен. Я не думаю, что это изменилось. Я думаю, что все так же. Я получила много сообщений, много поддержки от людей, которые говорили мне: «Вау, какой замечательный турнир, такие эмоции, какая борьба, какой боевой дух, было так приятно наблюдать, мы получили массу удовольствия».

Очевидно, это хорошо, что наши люди не просто меняют свой взгляд на вещи, но также просто то, что они имеют возможность смотреть на что-то другое, а не только на ракетные обстрелы. Поэтому я надеюсь, я очень надеюсь, что украинский спорт будет развиваться даже при таких обстоятельствах. Это невероятно трудно, но все держатся очень крепко. И при поддержке других стран, я думаю, что все еще есть возможность для его развития.

Очевидно, что мы отстаем от всех. Мы отстаем, и я думаю, что это еще не так заметно. Думаю, через 10, 15 лет будет видно, насколько мы отстаем, к сожалению, потому что поколение, которое растет сейчас, страдает больше всего. Я имею в виду, например, мою сестру, она занимается прыжками в высоту. У нее на самом деле очень хорошо получается. Никто бы никогда не подумал об этом, потому что она очень высокая и не легкая (смеется). То есть я не говорю, что у нее избыточный вес или что-то такое, просто она не очень худая. Знаете, как все эти прыгуны в высоту, они очень стройные, а она нет. Моя мама говорит: «Ого, если бы мне кто-то сказал, что она будет прыгать в высоту, я бы никогда в жизни не поверила». Да, она достаточно хорошо прыгает, но, знаете, есть много трудностей, чтобы иметь возможность выступать, находясь в таких условиях.

Так что, да, я думаю, я надеюсь, что у меня будет достаточно времени и влияния в будущем, чтобы помочь как можно большему количеству детей заниматься спортом, но это нелегко, и спорт — это нелегкое дело, независимо от того, есть ли война или нет. Я очень надеюсь на лучшее, и я очень надеюсь, что все это сделает людей сильнее и более выносливыми. И тогда мы сможем, знаете, использовать это в будущем как фундамент.

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