Виро-Бич (W75). Стародубцева одержала уверенную победу на старте турнира

Украинская теннисистка успешно стартовала на грунтовом турнире ITF в США

В матче первого круга Юлия Стародубцева (№150 WTA), посеянная под пятым номером, обыграла американку Луизу Чирико (№258 WTA) — 6:3, 6:2.

За 79 минут игрового времени украинская теннисистка реализовала 5 из 8 заработанных брейк-пойнтов, подала 3 эйса и допустила 4 двойных ошибки. Теннисистки второй раз сыграли друг с другом: в конце прошлого года на турнире ITF W60 в Ранчо-Санта-Фе украинка одержала победу в трех сетах.

Во втором круге Стародубцева встретится с канадской теннисисткой Кэрол Чжао (№222 WTA).

Позднее сегодня украинка вместе с американкой Софи Чанг сыграет в первом круге парного турнира.

btu.org.ua