43-летний Рохан Бопанна по итогам Australian Open поднимется на первую строчку парного рейтинга

Индийский теннисист станет самой возрастной первой ракеткой мира в истории тенниса

Сегодня Рохан Бопанна и австралиец Мэттью Эбден стали полуфиналистами парного Australian Open. В 1/4 финала они обыграли аргентинскую пару Максимо Гонсалес и Андрес Мольтени — 6:4, 7:6(5).

За счет этой победы 43-летний Бопанна впервые в карьере поднимется на первую строчку рейтинга. Бопанна и Эбден имеют одинаковое количество очков в рейтинге ATP парного разряда, но Рохан будет №1, поскольку он сыграл на три турнира меньше, чтобы заработать эти очки.

Представитель Индии станет самой возрастной первой ракеткой мира в истории мужского тенниса — как в одиночном, так и в парном разрядах.

«Я думаю, что для каждого игрока это мечта. Это была и моя мечта, тем более, когда ты играешь в этот вид спорта на протяжении нескольких десятилетий. И сейчас, на этом этапе, когда я стал первой ракеткой мира, я думаю, что моя настойчивость в спорте, желание оставаться в нём, продолжать бороться и упорно работать, а также наличие такого замечательного партнёра рядом со мной, плюс наш стабильный прошлый сезон — все это стало тому причиной…. Это помогло мне добраться до этого этапа моей карьеры.

Честно говоря, я еще не до конца осознал это. Думаю, что индийский теннис, Индия нуждалась в этом. У нас не так много теннисистов на подъеме, спорт медленно развивается. Уверен, что это вдохновит многих людей не только в теннисе. Людей по всему миру, которым 40 и более лет», — прокомментировал свое достижение Бопанна.

За свою карьеру Рохан Бопанна выиграл 24 титула в парном разряде, среди которых пять титулов АТР 1000.

Бопанна и Эбден, посеянные под вторым номером мужского парного разряда, в полуфинале Australian Open встретятся с парой Томаш Махач/Чжан Чжичжень (Чехия/Китай).

btu.org.ua