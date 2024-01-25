Александр Зверев — о победе над Алькарасом: «Очень рад вернуться на свой прежний уровень и выигрывать такие матчи»

Шестая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал свой выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии и поделился ожиданиями от следующего матча.

В четвертьфинальном поединке Australian Open, немецкий теннисист в четырех сетах одолел Карлоса Алькараса.

— Поздравляем с победой. Можете ли вы рассказать нам о матче и о том, насколько тяжело было после того, как вы не реализовали преимущество в третьем сете?

— В некотором смысле я усложнил себе жизнь, но это также его заслуга. Я чувствовал, что Карлос начал играть в свой лучший теннис, когда я выигрывал 5-2 в третьем сете.

У меня было идеальное начало. Я очень давил на него и играл максимально агрессивно, как бы вырывая ракетку из его рук. Если честно, то против Алькараса только так и нужно играть. Если вы позволите ему контролировать очки, контролировать игру и темп игры, он непобедим. Он лучший игрок в мире, когда дело доходит до этого. Мне действительно пришлось взять все в свои руки, и я почувствовал, что сделал это хорошо.

— Оглядываясь на вашу карьеру, насколько сложно попасть в полуфинал, финал «мэйджора» и выиграть в нем? Насколько сильно вы стремитесь выиграть титул Grand Slam?

— Очевидно, что сильно хочу, особенно после травмы. Думаю, что она меня сдерживала в определенном смысле. Знаете, я был на вершине своей игры до того, как травма случилась. Демонстрировал лучший уровень за всю свою карьеру.

Очень рад вернуться на свой прежний уровень и выигрывать такие матчи. Потому что в прошлом году, в течение первой части сезона, или даже в течение всего года, я не был претендентом на победу на «мэйджорах». Если сейчас это так, то я очень рад этому.

— Это ваша первая победа над соперником из топ-5 на турнирах Grand Slam. Можете ли вы назвать ее лучшей в вашей карьере на данный момент?

— Синнер разве не был в топ-5? Или Карлос тогда, на Ролан Гаррос, когда я его обыграл?

— Он был шестым

— Я этого не знал, но спасибо. Слушайте, я просто очень счастлив быть в полуфинале и очень рад, что я снова могу играть такие матчи и соревноваться с такими соперниками.

— Вы говорили о Медведеве на корте. В прошлом году он победил вас в пяти из шести матчей. Можете ли что-то рассказать об этих матчах?

— Многие наши матчи были чрезвычайно равными. В прошлом году, он был, возможно, в лучшей форме в своей жизни, а я вернулся после травмы и не имел уверенности в решающие моменты. Это то, к чему все свелось в Индиан-Уэллс и в Монте-Карло.

Но да, очевидно, что с ним чрезвычайно сложно играть. Без сомнения. Он сейчас один из лучших игроков в мире. Тем не менее, я сделаю все возможное, чтобы выиграть этот поединок.

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