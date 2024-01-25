Следить

Теннис

Александр Зверев — о победе над Алькарасом: «Очень рад вернуться на свой прежний уровень и выигрывать такие матчи»

Шестая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал свой выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии и поделился ожиданиями от следующего матча.

В четвертьфинальном поединке Australian Open, немецкий теннисист в четырех сетах одолел Карлоса Алькараса.

— Поздравляем с победой. Можете ли вы рассказать нам о матче и о том, насколько тяжело было после того, как вы не реализовали преимущество в третьем сете?
— В некотором смысле я усложнил себе жизнь, но это также его заслуга. Я чувствовал, что Карлос начал играть в свой лучший теннис, когда я выигрывал 5-2 в третьем сете.

У меня было идеальное начало. Я очень давил на него и играл максимально агрессивно, как бы вырывая ракетку из его рук. Если честно, то против Алькараса только так и нужно играть. Если вы позволите ему контролировать очки, контролировать игру и темп игры, он непобедим. Он лучший игрок в мире, когда дело доходит до этого. Мне действительно пришлось взять все в свои руки, и я почувствовал, что сделал это хорошо.

— Оглядываясь на вашу карьеру, насколько сложно попасть в полуфинал, финал «мэйджора» и выиграть в нем? Насколько сильно вы стремитесь выиграть титул Grand Slam?
— Очевидно, что сильно хочу, особенно после травмы. Думаю, что она меня сдерживала в определенном смысле. Знаете, я был на вершине своей игры до того, как травма случилась. Демонстрировал лучший уровень за всю свою карьеру.

Очень рад вернуться на свой прежний уровень и выигрывать такие матчи. Потому что в прошлом году, в течение первой части сезона, или даже в течение всего года, я не был претендентом на победу на «мэйджорах». Если сейчас это так, то я очень рад этому.

— Это ваша первая победа над соперником из топ-5 на турнирах Grand Slam. Можете ли вы назвать ее лучшей в вашей карьере на данный момент?
— Синнер разве не был в топ-5? Или Карлос тогда, на Ролан Гаррос, когда я его обыграл?

— Он был шестым
— Я этого не знал, но спасибо. Слушайте, я просто очень счастлив быть в полуфинале и очень рад, что я снова могу играть такие матчи и соревноваться с такими соперниками.

— Вы говорили о Медведеве на корте. В прошлом году он победил вас в пяти из шести матчей. Можете ли что-то рассказать об этих матчах?
— Многие наши матчи были чрезвычайно равными. В прошлом году, он был, возможно, в лучшей форме в своей жизни, а я вернулся после травмы и не имел уверенности в решающие моменты. Это то, к чему все свелось в Индиан-Уэллс и в Монте-Карло.

Но да, очевидно, что с ним чрезвычайно сложно играть. Без сомнения. Он сейчас один из лучших игроков в мире. Тем не менее, я сделаю все возможное, чтобы выиграть этот поединок.

btu.org.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Бокс

Виктор ПОСТОЛ: «Уверен, что Усик победит. Он на голову выше Фьюри»

Футбол

Стала известны сроки возвращения Тер Штегена на поле

Теннис

Александр Зверев — о победе над Алькарасом: «Очень рад вернуться на свой прежний уровень и выигрывать такие матчи»

Футбол

Атлетик одолел Барселону в четвертьфинале Кубка Испании

Автоспорт

Гидо ван дер Гарде раскритиковал название Visa Cash App RB

Футбол

Самсонов признан третьей звездой дня в НХЛ

Бокс

ТАРВЕР: «Если Фьюри победит Усика, у него не будет причин драться с Джошуа»

Футбол

Ливерпуль установил рекорд по количеству выходов в финал Кубка английской лиги

Баскетбол

НБА. Победы Оклахомы, Миннесоты и Милуоки

Теннис

Элина Свитолина вернется в топ-20 рейтинга WTA по итогам Открытого чемпионата Австралии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Салернитана – Дженоа: где смотреть матч Серии А

Автоспорт

Туукка Тапонен делает успехи в Формуле Regional

Футбол

Кубок Франции 1/16 финала. Бержерак — Лион 1:2. Тяжелая победа ткачей

Баскетбол

Днепр одержал тяжелую победу над БИПА в Суперлиге FAVBET

Футбол

Забарный против Клоппа. Борнмут – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.01.24

Футбол

Рома минимально обыграла Верону, Милан сделал камбэк в игре с Удинезе: результаты матчей Серии А

Баскетбол

Днепр уверенно обыграл БК Запорожье в матче лидеров Суперлиги FAVBET

Теннис

Australian Open. Марта Костюк против Элины Аванесян в третьем круге: превью матча

Футбол

Ньюкасл согласен только на продажу нападающего Каллума Уилсона. Известные подробности

Бокс

Дмитрий СОСНОВСКИЙ: «Из Дебрецена вернулись с богатым урожаем наград»

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис