Australian Open. Гауфф проиграла Соболенко в полуфинальном матче

Коко Гауфф завершила своё выступление на Открытом чемпионате Австралии

Мельбурн, Австралия • 14-27 января • хард • A$34,226,200

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Коко Гауфф (США, 4) — Арина Соболенко (-, 2) 6:7(2), 4:6

В первом сете Гауфф проигрывала со счётом 2:5, после чего выиграла четыре гейма подряд, однако не смогла защитить свою подачу в 12-м гейме. В девятом гейме второго сета американка проиграла гейм на своей подаче, чем воспользовалась Соболенко и подача на победу во встрече со второго матчбола.

Американка сегодня боролась за свой третий финал на уровне Grand Slam. В 2022 году Гауфф уступила в матче за титул на Ролан Гаррос, а в прошлом сезоне она стала чемпионкой на US Open.

Соболенко продолжает защиту титула в Мельбурне. В субботу она встретится с победительницей матча Даяна Ястремская — Чжэнь Циньвэнь.

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