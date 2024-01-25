Чжэн Циньвэнь: «Сейчас я действительно счастлива, но знаю, что впереди ещё одна битва»

Китайская теннисистка провела пресс-конференцию после победы в полуфинале Australian Open

Сегодня в полуфинальном матче турнира в Мельбурне Чжэн Циньвэнь обыграла украинку Даяну Ястремскую.

— Это ваш первый финал турнира Grand Slam. Просто расскажите о своих эмоциях и всём, что вы чувствуете сегодня.

— Безусловно, это невероятное ощущение — дойти до моего первого финала на «мэйджоре». Это моя мечта с детства. Так что сейчас я действительно счастлива, но знаю, что впереди ещё одна битва. Я стараюсь контролировать свои эмоции (улыбается).

— Поздравляю с победой. Это не только ваш первый финал турнира Grand Slam, но и до этого вы не играли против соперницы с рейтингом, близким к рейтингу Арины Соболенко. Как это влияет на подготовку к большому матчу?

— Я уверена, что финал будет очень конкурентным, потому что я думаю, что Соболенко — одна из, я бы сказала, сильнейших теннисисток в туре. У неё самая сильная подача, самый сильный форхенд, самый сильный бэкхенд. Она действительно полноценный игрок. Как вы сказали, я не встречалась с топ-сеяными, и она будет первой, с кем я сыграю. Но, знаете, это матч, так что посмотрим, что произойдёт в финале.

— Вы сказали, что давно об этом мечтали. Насколько реальность совпадает с мечтой на данный момент?

— Как сказать? Моя мечта — это не просто финал. Я почти осуществила ее, но я знаю, что это маленькое расстояние еще очень далеко. Поэтому я бы не сказала, что я уже это сделала. Да, есть еще что-то, над чем надо работать.

— Верите ли Вы в судьбу, в фатум, в предназначение, знаете, что-то вроде того? Это десятая годовщина победы Ли На, происходит много такого, что заставляет чувствовать, что все должно было произойти. Как вы с этим справляетесь? Как вы справляетесь с этой мыслью?

— Я верю в судьбу. Да, я верю. Но, знаете, я стараюсь не позволять другим вещам влиять на меня, даже если это судьба. Знаете, когда все идет хорошо, я верю в судьбу. Но если судьба не на моей стороне, я в это не верю вообще (улыбается). Зависит только от того, куда судьба повернется (улыбается).

— Будете ли вы разговаривать с Ли На перед матчем, искать советы, как справиться с этим?

— В прошлый раз она уже давала мне совет. Она сказала мне: «Не думай слишком много. Просто решись на это». Думаю, этого достаточно (улыбается).

— За последние пару лет, я думаю, вы достигли огромного прогресса. Если оглянуться на эти годы, есть ли какие-то конкретные турниры или матчи, которые придали вам уверенности? Было ли что-то переломным в вашей карьере?

— Я не скажу, что есть какой-то конкретный матч, который перевернул мою карьеру. Я думаю, что все просто прибавляется, к тому, что есть. Не бывает внезапных взлетов. Я думаю, что все прорывы — это просто большая работа, которая предшествовала этому. Я думаю, что каждый матч важен. Я буду относиться к каждому матчу, что он настолько же важен, как и всегда, потому что я думаю, что в итоге какие-то детали становятся решающими.

>>> Обзор полуфинала Даяна Ястремская — Чжэн Циньвэнь на Australian Open (ВИДЕО)

— Знаю, мы немного зациклились на Ли На. Мне жаль.

— Не волнуйтесь. Я люблю ее.

— Вы встречались с ней несколько раз за последние десять дней, пока вы оба были здесь, или это была только одна встреча? Можете ли вы немного подробнее рассказать о влиянии такого игрока, как она, как вдохновение для вашей карьеры?

— Последнюю нашу встречу вы уже видели на видео. Она много значит для всех китайских детей того же возраста, что и я. Я думаю, что она очень много значит для всех китайских детей. Она первая, кто выиграл турнир по теннису. И в тот момент это было что-то невероятное для азиатской женщины. Тогда она дала много надежды детям, таким как я. Я думаю, она много значит для всех.

— В субботу вы сыграете с соперницей, которая играет в третьем финале турнира Grand Slam. Вы, очевидно, будете играть свой первый. Как вы считаете, какой вызов это представляет для вас, играя с кем-то с таким опытом?

— О, я думаю, что вызов есть везде. Дело даже не в ней. Для меня все равно будет существовать вызов, потому что, знаете, чтобы попасть в финал, каждый должен столкнуться с давлением в финале. Кто сможет лучше справиться, кто сможет показать свой теннис, тот и выиграет матч. Так что это лишь один из моих вызовов. Мне нужно с этим справиться. Я постараюсь сделать все для этого. Больше я ничего не могу сказать… Наслаждаться финалом и бороться. Вот так.

— Открытый чемпионат Австралии имеет для вас какое-то особое значение?

— Конечно, особое. Я впервые в финале. Ли На также выиграла здесь. Ничего не может быть более особенным. На стадионе меня поддерживает много китайских зрителей. Такое ощущение, будто я играю в Китае. Это удивительно, да.

— Вы упоминали о судьбе. Мне интересно, вы суеверный человек, или вы не верите, или у вас нет каких-то суеверий или определенной рутины перед матчем или чего-то подобного?

— У меня есть определенная рутина. Просто вы не видите этого. На самом деле, наша команда немного одержима рутиной, но я не хочу рассказывать больше о деталях, потому что это звучит слишком безумно (смеется).

— Интересно, что вы собираетесь делать следующие два дня, чуть меньше двух суток до матча. Как, по вашему мнению, вы собираетесь провести это время? О чем будете думать перед этим важным матчем?

— Я попытаюсь восстановить свое тело, чтобы подойти к финалу на 100% готовой, чтобы иметь возможность много бегать. Попробую немного изучить соперницу и посмотреть, какая тактика будет в финале, и подготовиться морально. Такова моя цель.

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