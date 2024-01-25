Экс-первая ракетка мира, завершившая карьеру, примет участие в турнире по гольфу в Новой Зеландии

Эшли Барти продолжает пробовать ещё один вид спорта

Бывшая австралийская теннисистка подтвердила своё участие на турнире по гольфу New Zealand Open, который состоится с 29 февраля по 3 марта в Квинстауне.

Барти будет одной из участниц турнира Pro-Am (профессионал+аматор), который пройдёт одновренно с соревнованиями среди профессионалов в рамках PGA Tour Австралазии.

Отметим, что австралийка уже выступала на любительских турнирах по гольфу в Австралии, а также принимала участие на выставочном турнире в США в прошлом году с экс-плавцом Майклом Фелпсом и бывшим футболистом Гарри Кейном.

После победы на домашнем турнире Grand Slam в Мельбурне в 2022 году Барти объявила о завершении карьеры, а летом вышла замуж. В июле прошлого года Эшли родила сына.

Напомним, что под конец сезона 2014 года австралийка взяла продолжительную паузу в карьере и начала играть в крикет. Спустя некоторое время она стала выступать в профессиональной лиге Австралии по крикету. Барти не играла в теннис в течение 18 месяцев и вернулась в про-тур в начале 2016 года.

Свои первые титулы WTA Эшли стала выигрывать в 2018 году, а уже в 2019-м она стала чемпионкой на Ролан Гаррос. В 2021 году австралийка одержала победу на Уимблдоне. В целом за карьеру Барти выиграла 14 одиночных трофеев и 12 в парном разряде (в том числе на US Open-2018).

Австралийка находилась на вершине мирового рейтинге в течение 121-й недели (114 из них подряд).

btu.org.ua