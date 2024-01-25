Элина Свитолина вернется в топ-20 рейтинга WTA по итогам Открытого чемпионата Австралии

Украинская теннисистка гарантировала себе место среди 20 сильнейших теннисисток мира по итогам австралийского «мэйджора»

Элина Свитолина стартовала в Мельбурне на 23-й позиции в мировой классификации. На Australian Open украинка одержала три победы, однако, из-за травмы спины не смогла продолжать борьбу на турнире, снявшись c матча четвертого круга против Линды Носковой после трех сыгранных геймов.

Это выступление позволило Свитолиной подняться на 19-е место в лайв-рейтинге. Обойти Элину сможет только Даяна Ястремская, в случае если выиграет в Мельбурне титул (сегодня Даяна сыграет в полуфинале турнира против Чжан Циньвень).

Элина Свитолина вернется в топ-20 впервые с начала апреля 2022 года (тогда украинка уже завершила свои выступления в туре из-за беременности) и начнет 331-ю неделю среди 20 сильнейших теннисисток мира.

Напомним, что кроме Элины Свитолиной, лишь одна украинская теннисистка входила в топ-20 в течении своей карьеры. Алена Бондаренко провела три недели в топ-20 в 2008 году, поднявшись на 19-е место.

btu.org.ua