Коко Гауфф: «Сегодняшний матч мне понравился больше, чем предыдущий. Тяжелый результат, но я с позитивом смотрю в будущее»

Представительница США прокомментировала поражение в полуфинале Открытого чемпионата Австралии

В полуфинальном матче Australian Open Коко Гауфф уступила действующей чемпионке Арине Соболенко.

— Коко, очевидно, что сегодняшний результат является тяжелым. Можете поделиться своими мыслями о вашем выступлении на Australian Open?

— Да, для меня сегодня был тяжелый матч. А в целом турнир был позитивным. У меня были шансы в обоих сетах, но соперница сегодня играла лучше. Я чувствовала, что сделала всё, что могла, с тем планом игры, который у меня был. Думаю, что всё свелось к паре очков, это теннис.

— Что изменилось в её игре сегодня по сравнению с US Open? Арина довольно часто атаковала на вашей второй подаче.

— Она подавала лучше, сделала меньше ошибок, но я также чувствую, что в этот раз играла немного агрессивнее. Так что, знаете, матч на US Open не был для меня лучшим. Да, тогда я выиграла, но думаю, что сегодня я играла лучше.

Мне бы хотелось лучше выполнять первую подачу. Думаю, это было важно, потому что у нее процент первой подачи был больше. Довольно трудно переходить ко второй подаче, когда ты перед этим уже допустил несколько двойных ошибок. Я отыграла ее преимущество в первом сете и не смогла подать на победу в нем. Все решило несколько очков. Что касается второго сета, то если бы я удержала подачу при счете 4:4, то это был бы другой матч.

Но все равно я вынесла много позитива. Мне кажется, что сегодня я не играла плохо. Были только несколько очков, которые я проиграла. Сегодняшний матч мне понравился больше, чем предыдущий. Тяжелый результат, но я с позитивом смотрю в будущее.

— Все поражения — это отвратительно, но есть ли разница в проигрыше в несколько очков и проигрышем без всяких шансов?

— Нет поражение — это поражение. Думаю, что на данном этапе турнира нет разницы или я бы проиграла в двух сетах, или на тай-брейке в третьем сете. Это было бы так же больно. Я разочарована, потому что чувствовала себя уверенно, когда выходила на корт. Но, знаете, в конце концов, она была лучше сегодня. Она сыграла эти очки лучше меня. Чувствую, что мне ещё есть над чем работать.

— Отвлекал ли вас её стон при ударах? Иногда он всё ещё продолжается, когда мяч уже на вашей половине.

— Нет. Я играла с ней много раз, поэтому не могу сидеть здесь и говорить, что стон отвлекает. Кажется, мы играли друг против друга уже раз пять. Это ее привычное поведение во время матча, поэтому меня это не беспокоит. Как-то я играла против теннисистки, у которой стон не был постоянным, когда она намеренно это делала при счете 30-30 или 40-40. Когда вы играете с Ариной, вы знаете, что она собирается это делать. Не думаю, что это какая-то тактика или что-то в этом роде. Это просто то, как она играет в теннис. Меня это не беспокоит.

— Это ваш последний турнир Grand Slam в роли тинейджерки. Как вы вспоминаете время на соревнованиях в подростковом возрасте? Довольны ли вы своим развитием и результатами?

— Оглядываясь на этот этап моей жизни в целом, это было, очевидно, успешное время. Я видела статистику, где я на одном уровне с Сереной и Каприати по количеству побед на турнирах в своем возрасте. Так что я чувствую, что двигаюсь в правильном направлении. Я очень горжусь собой. Я хотела выиграть турнир будучи тинейджеркой и я это сделала. Очевидно, что сегодня я надеялась стать второй в мире, или по крайней мере дать себе шанс стать второй. Этого не произошло, так что надеюсь, что дальше я смогу идти только вверх.

— Вы все еще такая молодая, но уже имеете такую длинную карьеру. Вы еще получаете удовольствие от тенниса?

— Да, я наслаждаюсь теннисом. Если когда-то наступит момент, когда он не будет приносить мне удовольствие, то я сделаю паузу. Наслаждаться процессом — это для меня, пожалуй, самое важное. Хоть я сегодня и проиграла, это всё равно был отличный конкурентный матч. Знаете, в детстве я смотрела эти матчи Серены, Шараповой, когда они проигрывали. Кажется, что когда ты в них участвуешь, это похоже на конец света. Но если взглянуть на историю, то они не позволяли одному матчу определять их карьеру. И я не позволю. Собираюсь остановиться на нем сегодня вечером, но, как сказал мне Брэд, как только матч закончился, завтра взойдет солнце, и у тебя будет новый шанс прожить хороший день. Завтра, не знаю, попробую сходить в кино или еще куда-то, гордиться собой.

— Мы не знаем, с кем Арина сыграет в финале, но вы — человек, который был ближе всего к победе над ней на этой неделе. Никто не доводил с ней сет до тай-брейка. Как думаете, что нужно сделать, чтобы остановить её в финале?

— В финале турнира Grand Slam может произойти всё, что угодно. Я думаю, что по опыту двух других девушек, которые сыграют свой первый финал, это будет совсем другое ощущение. Я просто знаю, что в моём первом финале я очень нервничала. Думаю, чтобы выиграть у неё, нужно просто относиться к этому как к любому другому матчу и не придавать ему такого большого значения. Им просто надо успокоить нервы.

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