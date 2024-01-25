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«Почувствовала, что у меня началась сильная боль». Даяна Ястремская рассказала о травме, которую получила во время полуфинала Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская на пресс-конференции после поражения в полуфинале Australian Open рассказала о своей травме, из-за которой в первом сете вызывала на корт физиотерапевта

— Даяна, это не тот результат, на который вы рассчитывали сегодня, но не могли бы вы поделиться своими мыслями о матче, а также о травме, которую получили в первом сете, и с которой вам помогал физиотерапевт на корте
— Что ж, результатом я довольна. Я не расстроена проигрышем. Я всё равно считаю, что это был отличный турнир для меня. Обычно на турнирах Grand Slam нужно сыграть семь матчей, а я сыграла девять, поэтому я очень горжусь собой. Я не очень расстроена проигрышем, но очень расстроена тем, что мне не хватило эмоций, физической подготовки, что я не восстановилась для сегодняшнего матча. Были важные моменты, когда я должна была выложиться чуть больше, чем она. Я чувствовала, что просто не хватает ресурса.

Травма, знаете, сегодня после разминки я почувствовала, что у меня немного болит живот, мышцы живота. И в первом сете после двух геймов я почувствовала, что сделала удар с форхенда, и почувствовала, что у меня началась сильная боль там. Поэтому я взяла медицинский тайм-аут.

Стало немножко лучше, но все равно я чувствовала, где-то глубоко внутри, что я не смогу, действительно, отдать все свои силы, потому что их было уже не так и много.

• Обзор полуфинала Даяна Ястремская — Чжэн Циньвэнь на Australian Open (ВИДЕО)

btu.org.ua

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