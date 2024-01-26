38-летняя Се Шувэй будет бороться за два титула Australian Open в парном разряде

Бывшая первая ракетка мира Се Шувэй выступит в двух парных финалах на Открытом чемпионате Австралии.

Вместе с Элизой Мертенс представительница Тайваня одержала победу в полуфинале женского парного разряда в матче против австралийско-чешского дуэта Сторм Хантер и Катерины Синяковой — 7:5, 1:6, 6:3.

Также в полуфинале смешанного разряда Се Шувэй и поляк Ян Зелинский вчера одолели австралийцев Джейми Форлис и Эндрю Гарриса — 7:6(8), 6:2. В финале они сойдутся в противостоянии с американкой Дезире Кравчик и британцем Нилом Скупски.

Отметим, что Се Шувэй стартовала в Мельбурне в квалификации в одиночном разряде, но после поражения от венгерки Анны Бондар, объявила, что это был ее заключительный матч в карьере, однако она продолжит выступления в парном разряде.

За свою карьеру теннисистка выиграла 6 титулов Grand Slam в женском парном разряде. В финале микста она выступит впервые. 38-летняя теннисистка восемь раз поднималась на первую строчку мирового рейтинга и провела в общей сложности на вершине 47 недель (19-й результат в истории).

btu.org.ua