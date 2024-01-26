«Абсолютная чушь». Ник Кириос опроверг слухи о завершении своей теннисной карьеры

Бывшая 13-я ракетка мира Ник Кириос недоволен слухами о том, что он завершил свою карьеру и обратился в социальных сетях к поклонникам, чтобы прояснить ситуацию

«Внимание… Я не завершил свою карьеру, — написал Киргиос в Instagram.

«Пожалуйста, не распространяйте этот мусор. Я возвращаюсь и скоро буду зажигать корты. Я проснулся сегодня и обнаружил, что появились статьи, в которых говорится, что я уже ушел из тенниса и больше не собираюсь играть.

Я просто хочу внести ясность — это абсолютная чушь. Да, последний год был тяжелым из-за травм, колено, запястье, но я голоден, как никогда, постоянно на реабилитации, в спортзале», — добавил он.

28-летний теннисист сыграл только один матч в 2023 году из-за травмы колена, и хотя его возвращение ожидалось в Мельбурне, он в итоге снялся перед турниром и не подтвердил новую дату возвращения.

Финалист Уимблдона-2022 года входит в состав комментаторов Eurosport во время телевизионных трансляций Открытого чемпионата Австралии-2024 года.

btu.org.ua