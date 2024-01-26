Александр Зверев: «Я упустил победу из-за физического состояния, а не из-за уровня своего тенниса»

Шестая ракетка мира Александр Зверев подвел итоги своего выступления на Australian Open-2024

В полуфинале турнира немецкий теннисист уступил Даниилу Медведеву лидируя 2-0 по сетам.

— Очевидно, очень тяжелый результат, но вы потенциально были в двух очках от того, чтобы снова попасть в финал турнира Grand Slam. Можете рассказать, что вы чувствовали во время матча?

— Практически всю австралийскую серию я играл достаточно хорошо. На самом деле я играл хорошо, даже в течение нескольких месяцев до этого, поэтому это, конечно, очень разочаровывает. Ничего особенного больше не могу сказать.

— Казалось, что Даниил переломил ход игры, когда попросил челлендж в конце четвертого сета. Это повлияло на вас?

— Насколько я помню, в четвертом сете было 6:5, и я думаю, что достаточно легко удержал тот гейм, так что нет. Меня это не очень беспокоило.

Для меня более обидно, что при счете 5-5 на тай-брейке я не подал, и проиграл оба очка. Мне просто не повезло в розыгрыше на 5:5. Это меня еще больше разочаровало.

— Во втором сете вы доминировали на определенном этапе. Когда вы почувствовали, что ситуация начала меняться?

— В конце второго сета я начал терять энергию. Я начал чувствовать себя уже не таким свежим. Я немного заболел после матча с Алькарасом, поднялась температура. Очевидно, это не способствовало восстановлению, а я играл достаточно много.

Так что, да, просто немного упал духом в конце второго сета, а против него невозможно играть, когда ты не на 100% физически, потому что он буквально тот, кто на самом деле ничего тебе не дает просто так. Он заставляет тебя бороться за каждое очко, и когда ты уже не можешь этого делать, становится очень тяжело.

Очевидно, что я был очень близок в третьем и четвертом сетах, но я уже не был тем игроком, которым был в первых двух сетах. Я просто держался.

— Было ли вам сложнее сконцентрироваться здесь, учитывая новости, которые поступали из Германии на самом старте турнира?

— Нет, потому что я уже говорил раньше: любой человек с минимальным уровнем IQ понимает, что происходит. Я надеюсь, что большинство из вас понимает. Я к этому нормально отношусь.

— Единственный раз, когда вы проиграли с двух сетов, был в финале Открытого чемпионата США. Не вдвойне ли тяжелее проиграть такой матч?

— Да, неприятно. Но для меня более обидно, что я не чувствовал себя на 100% физически. Это меня больше расстроило. Это вроде как забрало шанс. Я играл в очень, очень хороший теннис на протяжении всей австралийской серии.

Знаете, я упустил победу из-за физического состояния, а не из-за тенниса. Для меня это разочарование. Это, пожалуй, первый раз или один из первых раз в моей карьере, когда такое случилось.

Но с другой стороны, я также могу гордиться собой, потому что я сделал все, что мог. Я проделал большую работу в межсезонье, сделал всю работу здесь, в Австралии. Был сосредоточен и сконцентрирован, но все вышло из-под моего контроля, в некотором смысле. Надеюсь, это не последний мой шанс.

btu.org.ua