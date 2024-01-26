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Теннис

Australian Open. Синнер за 3,5 часа победил Джоковича и впервые сыграет в финале турнира Grand Slam

В мужской сетке Открытого чемпионата Австралии известен первый участник финала

Мельбурн, Австралия • 14-28 января • хард • A$34,226,200
Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Янник Синнер (Италия, 4) — Новак Джокович (Сербия, 1) 6:1, 6:2, 6:7(6), 6:3

Янник Синнер и Новак Джокович сыграли друг с другом седьмой раз. Итальянец выиграл третий из четырех их последних поединков, начиная с середины ноября прошлого года (общий счет противостояния теперь 4-3 в пользу Джоковича).

Янник Синнер прервал 33-матчевую победную серию Новака Джоковича на Australian Open. Сербский теннисист 11-й раз играл в полуфинале в Мельбурне и впервые не смог пройти в финал.

22-летний Янник Синнер второй раз в карьере сыграл в полуфинале турнира Grand Slam и впервые прошел в финал. В прошлом году он в трех сетах проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале Уимблдона.

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