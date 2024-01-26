Australian Open. Зверев проиграл в полуфинальном матче, ведя 2-0 по сетам

Александр Зверев выбыл из борьбы на Открытом чемпионате Австралии

Мельбурн, Австралия • 14-28 января • хард • A$34,226,200

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Александр Зверев (Германия, 6) — Даниил Медведев (-, 3) 7:5, 6:3, 6:7(4), 6:7(5), 3:6

Зверев и Медведев провели 19-ю встречу в рамках официального Тура, в которой немецкий теннисис потерпел 12-е поражение.

Для Александра это поражение стало 11-м в пятисетовых матчах, при этом он всего во второй раз в карьере проиграл в матче, в котором вёл 2-0. В 2020 году немец уступил Доминику Тиму в решающем матче на US Open. Это был единственный финал для Зверева на турнирах Grand Slam.

Даниил Медведев проведёт шестой финал в карьере на «мэйджоре», в том числе третий на Australian Open (уступил Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю в 2021 и 2022 годах). За свой второй трофей на этом уровне Медведев будет бороться с Янником Синнером, который сегодня обыграл десятикратного чемпиона турнира Новака Джоковича.

Медведев ведёт со счётом 6-3 в очных встречах с Синнером, однако итальянец выиграл в трёх предыдущих противостояниях.

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