Даяна Ястремская сыграет на следующей неделе на турнире в Линце

Украинская теннисистка получила wild card в основную сетку соревнований WTA 500 в Линце, которые пройдут на следующей неделе

Напомним, что в четверг 25 января Даяна Ястремская уступила Чжэн Циньвэнь в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Это был девятый матч Ястремской за последние три недели, так как она стартовала в Мельбурне в квалификации.

На турнире в Линце также сыграют Донна Векич, Ангелина Калинина, Элизе Мертенс и Камила Джорджи.

Напомним, что на следующей неделе Даяна Ястремская вернется в топ-30 рейтинга WTA впервые с апреля 2021 года.

btu.org.ua