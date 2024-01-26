Теннис
Украинцы на турнирах ITF 25 января. Результаты дня
Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов
($75,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
Юлия Стародубцева (Украина, 5) — Кэрол Чжао (Канада) 6:4, 6:3
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Юлия Стародубцева/София Чанг (Украина/США) — Робин Монтгомери/Клерви Нгунуэ (США)
($25,000; Hard — Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
Эрик Ваншельбойм (Украина, 4) — Ранджет Вирали-Муругесан (Индия, LL) 6:3, 6:1
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Эрик Ваншельбойм/Лука Кастельнуово (Украина/Швейцария) — Лохитакша Батринат/Абинав Санджив Шанмугам (Индия) 6:4, 6:3
($15,000; Clay — Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
Дарья Есипчук/Эмма Джирардато (Украина/Италия, ALT) — Себастианна Скилипотти/Селин Симунью (Швейцария/Ирландия) 2:6, 2:6
($15,000; Clay — Indoor)
Основная сетка. 2 круг
Владислав Орлов (Украина, 6) — Райан Омаоше (Франция, Q) 6:4, 6:2
Пары. Основная сетка. 2 круг
Владислав Орлов/Эеро Васа (Украина/Финляндия, 1) — Аксель Гарсиан/Маттео Рокки (Франция) 6:0, 2:6, 10-5
($15,000; Hard — Indoor)
Основная сетка. 2 круг
Георгий Кравченко (Украина) — Жоан Надаль (Испания, WC) 6:1, 6:1