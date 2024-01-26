Теннис
Украинцы на турнирах ITF 26 января. Результаты дня
Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов
($75,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
19:00 | Юлия Стародубцева (Украина, 5) — Хейли Баптист (США, 3)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
23:55 | Юлия Стародубцева/София Чанг (Украина/США) — Аллура Дзамариппа/Марибелла Дзамариппа (США, WC)
($25,000; Hard — Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Эрик Ваншельбойм (Украина, 4) — Фитриади М Рифки (Индонезия) 6:4, 6:4
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Эрик Ваншельбойм/Лука Кастельнуово (Украина/Швейцария) — Богдан Бобров/Адил Калианпур (-/Индия) 6:3, 1:6, 8-10
($15,000; Clay — Indoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Владислав Орлов (Украина, 6) — Андреа Пиккьоне (Италия, 4) 4:6, 3:6
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Владислав Орлов/Эеро Васа (Украина/Финляндия, 1) — Джеймс Маркевич/Майкл Шоу (Великобритания) 6:2, 4:6, 6-10
($15,000; Hard — Indoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Георгий Кравченко (Украина) — Ярослав Демин (-, JR) 6:3, 6:4