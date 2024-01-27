Australian Open. Ямрихова — вторая словацкая чемпионка в Мельбурне, Сакамото повторил достижение Кириоса и Зверева в Австралии

Итоги турнира среди игроков до 18 лет на австралийском «мэйджоре»

Мельбурн, Австралия • 20-27 января • хард

Сетки турнира (девушки): квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Сетки турнира (юноши): квалификация • одиночный разряд • парный разряд

ФИНАЛ. ДЕВУШКИ

Рената Ямрихова (Словакия, 1) — Эмерсон Джонс (Австралия, 6) 6:4, 6:1

Словацкая теннисистка седьмой раз выступила на юниорском турнире Grand Slam. Ранее её лучшим результатом был полуфинал на Уимблдоне и US Open в прошлом сезоне. Напомним, что год назад Ямрихова вместе с итальянкой Федерикой Урджези выиграла парный трофей в Мельбурне.

В сегодняшнем финале Ямрихова остановила победную серию Джонс, которая неделю назад победила на турнире ITF J300 в Траралгоне. 16-летняя Рената стал всего третьей словачкой, которая смогла выиграть юниорский одиночный титул Grand Slam: в 2007 года Кристина Кучова победила на US Open, а девять лет назад Тереза Михаликова также стала чемпионкой в Мельбурне.

В парной сетке Autralian Open победительницами стали третьи сеяные американки Ива Йович и Тайра Катерина Грант, которые обыграли чешско-немецкую пару Юлию Паштикову и Юлию Штусек — 6:3, 6:1.

ФИНАЛ. ЮНОШИ

Рэй Сакамото (Япония) — Ян Кумстат (Чехия, 4) 3:6, 7:6(2), 7:5

Японский теннисист выиграл все 12 сыгранных одиночных матчей в Австралии. Перед выступлением в Мельбурне Сакамото победил на юниорском турнире ITF J300 в Траралгоне. В последний раз такое происходило десять лет назад, когда и в Траралгоне, и в Мельбурне сильнейшим стал Александр Зверев. В 2013 году такое удалось и Нику Кириосу.

Ранее никому из японских игроков не удавалось выиграть одиночный титул на Australian Open, и 17-летний Рэй стал всего вторым юношей из Японии, который имеет в своём активе одиночный трофей Grand Slam. В 2019 году победу на Уимблдоне праздновал Синтаро Мотидзуки.

Парный титул на автралийском «мэйджоре» выиграли Максвелл Экстед и Купер Востендик. В финале американцы оказались сильнее пятых сеяных Петра Брунцлика из Чехии и британца Виктора Фридриха — 6:3, 7:5.

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