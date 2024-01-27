Australian Open. Се Шувэй и Зелинский стали чемпионами турнира в миксте

Теннисисты выиграли первый совместный трофей на турнирах Grand Slam

Мельбурн, Австралия • 14-27 января • хард • A$681,600

Сетка турнира: смешанный парный разряд

Финал

Се Шувэй/Ян Зелинский (Китайский Тайбэй/Польша, 2) — Дезире Кравчик/Нил Скупски (США/Великобритания, 3) 6:7(5), 6:4, 11-9

Се Шувэй и Зелинский впервые сыграли вместе. Сегодня во втором сете они проигрывали со счётом 2:4, а затем спасли матчбол при 8-9 на решающем тай-брейке.

Путь к титулу:

R32: Кимберли Биррелл/Джон Пирс (Австралия/Австралия) 6:2, 6:2

R16: Деми Схюрс/Уго Нис (Нидерланды/Монако) 6:3, 6:2

QF: Николь Меликар-Мартинес/Кевин Кравиц (США/Германия, 7) 6:2, 6:3

SF: Джейми Фурлис/Эндрю Гаррис (Австралия/Австралия) 7:6(8), 6:2

FR: Дезире Кравчик/Нил Скупски (США/Великобритания, 4) 6:7(5), 6:4, 11-9

Се Шувэй выиграла третий трофей Grand Slam за последние восемь месяцев и записала в свой актив седьмой такой титул в карьере, в том числе первый в смешанном парном разряде. Зелинский успешно провел свой дебютный финал на уровне Grand Slam.

Отметим, что завтра Се Шувэй сыграет в финале парного разряда в Мельбурне вместе с бельгийкой Элизе Мертенс. Противостоять им будет украинско-латвийская пара Людмила Киченок/Елена Остапенко.

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