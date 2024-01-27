«Была просто в шоке от того, что происходит». Юлия Стародубцева рассказала о своем матче на Australian Open против шестой ракетки мира

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева в интервью YouTube каналу «Сорокин Теннис» рассказала о своем матче первого круга Открытого чемпионата Австралии против шестой ракетки мира Онс Жабер

— Когда я прошла квалификацию, то быстро проверила сетку, на кого попадают квалифаеры. Знала, что могла сыграть с Соболенко, еще кто-то сильный, но также могла сыграть и против wild card. Конечно я надеялась на wild card (смеется), но мой парень, который сидел рядом со мной сказал: «Ты играешь с Жабер». В тот момент я подумала: «Ну окей, Жабер, так Жабер», я была еще на кураже после своего выигрыша.

Перед игрой у меня было два дня и я подумала: «Я играю с Жабер? Она же шестая в мире». Осознание приходит позже (смеется). Я старалась не думать об этом, не думать, что матч на центральном корте, но все равно эти мысли приходят. Я долго не играла и не так часто видела таких игроков. Я когда на US Open приехала, то первая, кого я увидела из топ-игроков, была Жабер. И тогда у меня были мысли: «Ого, я на одном турнире с ней».

Оказалось неважным, что я много готовилась к игре с ней ментально, неважно, что я знала чего ожидать, знала против кого я играю, знала сколько людей придет на этот матч. Когда ты выходишь на корт и видишь все это вживую, то все о чем ты думал и готовился — не помогает тебе. Ты все равно в шоке от того, что происходит.

Ты постоянно думаешь, как себя вести, куда поставить сумку, о том, что каждый твой жест виден на камере. Было столько мыслей, что невозможно было их контролировать, сфокусироваться на матче. Мой худший матч на Australian Open — это был первый круг основной сетки, когда я просто не могла попасть в корт.

Когда я сделала брейк в первом гейме, даже не знаю как это произошло — она там вроде наошибалась. Тем не менее, там ты думаешь обо все кроме матча. Говоришь себе: «все хорошо, думай об игре, как ты будешь играть, смотри на мяч». Но я повела 1-0, мне начали аплодировать и это так громко…Тебя начинают переполнять эмоции и все…ты не можешь думать о матче…По крайней мере я не могла.

При 1-4 я зацепилась, начала играть более менее, у нас пошли длинные розыгрыши и я чувствовала, что могу ее переигрывать. Но в этот момент приходят мысли, что она шестая в мире и она намного лучший игрок, и ты начинаешь давать ей слишком много уважения. Начинаешь угадывать куда нужно побежать, хотя ты бы и так успела, если бы не гадала. Вся эта спешка мне не помогла.

Честно говоря, мне было сложно выстроить свою самооценку в течении всего прошлого года. Я никогда не думала, что могу хорошо играть или обыграть какого-то классного игрока. У меня появилась теннисная самооценка, когда я обыграла топ-200 три раза. Тогда я для себя поняла, что могу играть в теннис. И когда я выходила против Жабер, я знала что будет тяжело, говорила себе не переоценивать ее и все равно во время матча у меня были абсолютно глупые ошибки, которые я бы никогда не сделала в квалификации.

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