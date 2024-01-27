Чжэн Циньвэнь — о поражении в финале Australian Open: «Думаю, что могу извлечь дополнительные знания из этого матча и вернусь более сильной»

Первая ракетка Китая Чжэн Циньвэнь поделилась впечатлениями от финала на Australian Open-2024, в котором потерпела поражение от Арины Соболенко

— Не лучший результат сегодня. Можете поделиться вашими мыслями о матче?

— Этот матч я начала довольно медленно. Кроме того, я не играла в свой теннис сегодня, не смогла удержать подачу. Позже, когда у меня появился тройной брейк-пойнт, я не смогла реализовать его. Если ты играешь против игрока такого уровня как Соболенко и не пользуешься такими шансами, матч закончится очень быстро.

Больше ничего не могу сказать о матче. Потому что думаю, что могла бы сыграть намного лучше.

— Насколько вы волновались перед своим первым финалом турнира Grand Slam? Что вы чувствовали за несколько часов до матча, когда выходили на корт и во время самого матча?

— Если вы говорите о нервах, то на самом деле все было нормально. Но я просто чувствую, что начала довольно медленно. Был шанс, который я не использовала. Но если говорить о нервах, то все было хорошо. Я думаю, что Арина отличается от других игроков, у неё намного лучше удаётся сбивать ритм по сравнению с другими. Так что, да, в этом отличие.

— У Арины очень агрессивный стиль игры, как на подаче, так и на приеме. Является ли она самым тяжелым соперником в мировом теннисе на данный момент?

— Я бы сказала, что, прежде всего, для игры против нее очень важно держать свою подачу, потому что она тоже отлично подает. Тем не менее, я не смогла этого сделать, особенно в начале, когда я проигрывала 0:2.

Она, очевидно, агрессивна, но я должна была больше держать мяч в корте, и в то же время быть такой же агрессивной, как и она. В сегодняшнем матче я сыграла не лучшим образом. Очень сожалею об этом, потому что я действительно хотела показать лучшую игру.

— В свете только что проигранного финала, трудно ли убедить себя, что надо набраться терпения и что тебе ещё только 21 год? Это может быть более долгий процесс.

— Да, на самом деле это тяжело. Кроме того, возможно, мне нужно больше работать над теннисом, а также над своей психикой, над собой, чтобы пережить этот момент. Потому что если ты проигрываешь, то на это должна быть причина, и мы должны попытаться выяснить, почему, а затем вернуться сильнее и лучше в следующий раз.

— Это лишь ваш девятый крупный турнир, и вы играли за чемпионство. Чувствуете ли вы уровень позитива именно из-за этого?

— Конечно. Вообще улучшаюсь понемногу. Очевидно, что Соболенко — одна из самых сложных соперниц, с которыми мне приходилось встречаться. Но я думаю, что мне самой нужно больше совершенствоваться, чтобы иметь возможность столкнуться с подобными ситуациями в следующий раз.

— Чем вы больше всего гордитесь за те две недели, что играли здесь?

— Я сыграла много тяжелых матчей, и смогла выдержать этот сложный момент, даже когда не чувствовала себя достаточно хорошо.

На самом деле, я думаю, что могу извлечь из сегодняшнего поражения дополнительные знания и надеюсь, что в следующий раз я смогу вернуться лучшей теннисисткой и стать сильнее.

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