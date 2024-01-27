Даяна Ястремская: «С удовольствием поборюсь за титул в Линце»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в сторис своего аккаунта в Instagram поделилась ожиданиями от участия на турнире WTA 500 в Линце, где она выступит на следующей неделе

«С нетерпением жду возвращения в Линц. Помню, что этот турнир — особенный. Он имеет прекрасную историю и волшебную атмосферу. Замечательно, что турнир повысил категорию и я счастлива соревноваться в первом его розыгрыше как WTA 500.

Я надеюсь перенести свою хорошую энергию и хорошую форму из Австралии в Верхнюю Австрию. С удовольствием поборюсь за титул в Линце» — написала Даяна.

Напомним, что Даяна Ястремская получила от организаторов wild card в основную сетку. На Открытом чемпионате Австралии 23-летняя теннисистка установила национальный рекорд, став первой украинкой, сыгравшей в полуфинале первого «мэйджора» в сезоне.

Вчера организаторы соревнований в Линце показали новый чемпионский трофей, который был разработан Swarovski.

btu.org.ua