Янник Синнер: «Сегодня в моей голове я знал, что это был полуфинал. Этим еще турнир не выиграть, так что я с нетерпением жду воскресенья»

Итальянский теннисист провёл пресс-конференцию после победы в полуфинале Australian Open

На пути в свой дебютный финал на уровне Grand Slam Синнер обыграл десятикратного чемпиона турнира Новака Джоковича.

— Янник, молодец. Поздравляю с первым финалом турнира Grand Slam. Стала ли победа над Новаком на его корте, где он побеждал 10 раз, самым большим на данный момент достижением в вашей карьере?

— Да, безусловно. Когда я играю против него, очевидно, что заранее знаешь, что это будет тяжелый матч. Но Grand Slam — это совсем другое. Это был тяжелый матч, особенно когда я проиграл третий сет, имея матчболы. Я просто старался оставаться максимально позитивно настроенным, и сегодня все сложилось в мою пользу. Я очень счастлив.

— Две победы над Новаком в конце прошлого сезона заставили вас чувствовать себя совсем иначе перед этим матчем, чем, возможно, когда вы играли с ним на Уимблдоне или в других подобных местах?

— Да, конечно. Это дает тебе лучшее ощущение, когда ты знаешь, что можешь победить этого игрока. Для меня было огромной привилегией в конце прошлого года сыграть против него трижды за десять дней, потому что, конечно, ты можешь тренироваться с ним, но матч всегда отличается. Так что я чувствую, что это, безусловно, помогло мне с одной стороны. Но с другой стороны, как я уже говорил, «мэйджор» также отличается ментально. Я просто старался играть настолько расслабленно, насколько это возможно, но с правильным планом на игру в голове. Думаю, сегодня это сработало очень хорошо.

— Можете ли вы помочь нам понять, почему или высказать свое мнение о том, почему вы считаете, что вы, Алькарас, Руне, вот это новое поколение, вы преуспели против этих ребят, когда предыдущие поколения не смогли?

— Я думаю, что, прежде всего, мы все, я, Карлос и Хольгер, каждый из нас — разные игроки. Я чувствую, что и ментально все разные, и поведение на площадке разное. Но я думаю, что нас объединяет то, что мы верим в себя, и это очень помогает, потому что в теннисе, когда ты веришь, это уже много значит. Я также думаю, что нам очень повезло, что мы видим Новака рядом в туре, видим, что он делает, как он тренируется. Надеюсь, Рафа вернется, и я смогу его видеть. Я имел честь наблюдать за ним, когда был с ним в Аделаиде. К сожалению, у меня никогда не было такой возможности понаблюдать за Роджером, но что есть, то есть. С другой стороны, я чувствую, что, говоря о моей роли, я всегда пытаюсь учиться у них, а затем пытаюсь получить что-то от них, не так ли? Это всегда было частью моего пути, того, что мы делаем, и который еще не закончился, потому что я чувствую, что нам еще нужно многое улучшить. Я счастлив быть здесь, счастлив сыграть свой первый финал здесь, в Мельбурне. Но головой я понимаю, что могу и должен прогрессировать.

— Вы выглядели очень расслабленным, когда закончился матч, и когда выиграли, то не слишком праздновали. Интересно, это намеренно? Или вы пытались не дать эмоциям взять верх над собой?

— Я не знаю. Я испытываю такие эмоции, которые нельзя контролировать. Если кто-то празднует тем или иным образом, вы празднуете, потому что это эмоция, которую вы чувствуете сейчас, не так ли? Очевидно, что победа над Новаком здесь, в Мельбурне, означает для меня очень много, но с другой стороны, я знаю, что турнир не закончился. В воскресенье будет финал. Это другие эмоции, потому что финал всегда отличается. Не имеет значения, насколько большой турнир. Сегодня в моей голове я знал, что это был полуфинал. Этим еще турнир не выиграть (улыбается). Так что я с нетерпением жду воскресенья, и давайте посмотрим, что будет дальше.

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— Если вы выиграете в воскресенье, то снимете футболку, будете сжимать кулаки и все такое?

— Посмотрим, что принесет нам воскресенье (улыбается).

— Когда вы упустили тот матчбол, о чём вы думали, и как вы перегруппировались после этого в четвёртом сете?

— Да, это нелегко, потому что ты уже так близко, но в голове ты думаешь, что путь еще длинный. Но с другой стороны, я сел и старался думать о том, что счет был 2-1 по сетам в мою пользу, так что это был позитив. Я просто пытался начать снова хорошо начать эту партию. Я подавал, я держал подачу, и я уже вел в счете… Так что я старался оставаться очень сосредоточенным на цели, которую я имел сегодня, а это был хороший игровой план, и я надеялся, что хорошо смогу воплотить его в жизнь, и это все. Очевидно, что в четвертом сете, когда я сделал брейк, это было позитивное ощущение. Счастлив, что смог довести матч до победы.

— Новак сказал, что давно не играл так плохо на турнирах Grand Slam. Вы чувствовали, что сыграли с ним идеальный матч, или у вас было ощущение, что он также, возможно, не был на том уровне, на котором был, когда вы играли с ним раньше?

— Да, в первых двух сетах я точно видел, что он не бьет по мячу так, как раньше. Он также не двигался так хорошо. Я думаю, он также не был таким сосредоточенным, как мы привыкли его видеть. Я это видел, но, с другой стороны, поскольку он первая ракетка мира, ты должен быть готовым к тому, что он может что-то изменить, как он это сделал в третьем сете, когда счет был равный. Он также, возможно, лучший игрок на приеме в этом спорте. У него не было ни одного брейк-поинта, так что это необычная для него статистика. Но с другой стороны, это может произойти, не так ли? В теннисе, когда у вас плохой день, также трудно выйти победителем из матча. Так что я понял, особенно в первых сетах, что он играет не очень хорошо, но я старался максимально повысить интенсивность, и я воспользовался своим шансом.

— Вы уже несколько лет говорите о том, что надо быть терпеливым, когда говорите об этом процессе, в котором вы находитесь. Где вы этому научились? Насколько трудно Вам было набраться терпения и понять, что Вам надо постоянно становиться лучше, и что однажды вы можете оказаться здесь, потому что другие люди прошли этот путь до вас?

— Да, терпение может быть твоим самым большим врагом, потому что если ты нетерпелив, ты спешишь в одном направлении, а потом забываешь, возможно, некоторые шаги, которые ты должен сделать, чтобы стать лучшим игроком, стать лучшим физически. Я чувствую, что то, что мы видим сейчас с моей стороны, является результатом целого года работы и процесса, который мы прошли, чтобы стать лучшей версией игрока, кем я являюсь сейчас. Но с другой стороны, как я уже говорил, я все еще знаю, что могу многое улучшить. Так что мой путь еще не завершен. Терпение — это нелегкое дело. Это тоже своего рода тренировка (улыбается).

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Даррен Кэхилл является частью вашей тренерской команды. Его способности как стратега хорошо известны. Имеет ли он также успокаивающий эффект на этой стадии турнира, учитывая его опыт работы с великими победителями и первыми ракетками мира?

— Конечно, он всегда очень расслаблен. Даже сегодня утром, знаете, мы говорили об обычных вещах. Не всегда о теннисе. Потом за 20 минут до матча мы говорим о тактике, о том, как действовать в определенных ситуациях. Я думаю, что он помог не только мне, но и всей команде поверить в себя, а также наслаждаться процессом. Потому что мы так много путешествуем по миру, и наслаждаться временем, проведенным вместе, действительно важно. Я думаю, что эта работа с ним, в дуэте также с Симоне Ваньоцци, это потрясающая комбинация на корте. Я думаю, что на данный момент мы справляемся со всем правильно.

— Есть одна статистика, которая сводит меня с ума. Карлос Алькарас победил Новака Джоковича на Уимблдоне ровно через 2195 дней после его последнего поражения. Теперь вы победили Новака Джоковича в Австралии ровно через 2195 дней после его последнего поражения. Как вы думаете, эта победа была где-то написана сверху, или это был день, чтобы обыграть Новака?

— (смеется) Если бы это было так просто, просто посмотреть на цифры. Но нет, очевидно, я не знаю, что на это ответить. Я смотрел матч Карлоса. Это был невероятный матч. Да, я не знаю, что сказать (смеется).

— Очевидно, что «Большая Тройка» доминирует в показателях на турнирах Grand Slam. Мне просто интересно, то, что Карлосу удалось выиграть пару турниров, вдохновило вас на то, что вы можете это сделать, был ли матч или момент, когда вы поверили, что можете выиграть «мэйджор»?

— Я думаю, что ты выигрываешь матчи не только в день самой победы. Ты выигрываешь его, потому что чувствуешь, что готов к хорошей борьбе. Ты чувствуешь себя готовым не только ментально, но и физически. Я думаю, что прошлый год, особенно его конец, дал мне уверенность в том, что я потенциально могу достичь хороших результатов на турнирах Grand Slam. Но с другой стороны, ты всё равно должен это показать, не так ли? Есть люди, которые много говорят, но вы должны это показать, потому что в конце концов вы выходите на корт и должны играть. Но если не в этом году, то в следующем, а если не в следующем, то снова в следующем… Честно говоря, я очень расслаблен. Я просто стараюсь работать как можно усерднее, и в мыслях я чувствую, что тяжелый труд всегда приносит плоды, и мы очень усердно работаем ради наших мечтаний. Если это удается, это хорошо, если нет, то я выложился на 100%, а остальное я не могу контролировать. Конечно, я очень рад за Карлоса, за то, чего он достиг и что он делает. Когда мы играем, то это всегда хороший матч, но на данный момент мы также должны сказать, что он находится дальше, чем я. Он выиграл много турниров серии 1000, выиграл несколько турниров Grand Slam. Поэтому я очень уважаю его и желаю ему всего наилучшего.

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