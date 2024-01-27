Следить

Теннис

Манакор (М15). Кравченко впервые с августа прошлого года сыграет в финале турнира ITF

Украинский теннисист победил в полуфинальном матче на турнире ITF M15 в Испании

Георгий Кравченко (№640 АТР) обыграл хорватского теннисиста Матея Додига (№496 АТР), который был посеян под восьмым номером — 7:5, 7:5.

За матч, который длился 2 часа и 1 минуту, украинский теннисист шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки, сделал два брейка и не проиграл ни одного гейма на своей подаче.

Кравченко седьмой раз в карьере и впервые с августа прошлого года вышел в финал турнира ITF. На счету 23-летнего теннисиста два одиночных титула ITF (оба категории М15).

btu.org.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Баскетбол

Днепр спокойно обыграл Кривбасс в Суперлиге-FAVBET

Теннис

Манакор (М15). Кравченко впервые с августа прошлого года сыграет в финале турнира ITF

Футбол

Реал Сосьедад сыграл вничью с Райо Вальекано: результаты 22 тура Ла-Лиги

Автоспорт

Алонсо поделился впечатлениями о ходе подготовки к сезону

Футбол

Любушкин — о Баффало: «Место — номер один. Было впечатление, что живу где-то в глубинке России в лесу»

Баскетбол

Погляньте, хто завітав на баскетбольний матч «Реала» та «Олімпіакоса» в Євролізі. Спостерігав за грою з першого ряду

Баскетбол

Новачок НБА поклав на паркет Діллона Брукса

Футбол

Рома заинтересована в подписании Анхелиньо

Автоспорт

Банковский счёт Леклера прирастёт на впечатляющую сумму

Футбол

НХЛ: «Даллас» — «Вашингтон», «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси». Расписание матчей 27 и 28 января

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис