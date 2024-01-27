Манакор (М15). Кравченко впервые с августа прошлого года сыграет в финале турнира ITF

Украинский теннисист победил в полуфинальном матче на турнире ITF M15 в Испании

Георгий Кравченко (№640 АТР) обыграл хорватского теннисиста Матея Додига (№496 АТР), который был посеян под восьмым номером — 7:5, 7:5.

За матч, который длился 2 часа и 1 минуту, украинский теннисист шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки, сделал два брейка и не проиграл ни одного гейма на своей подаче.

Кравченко седьмой раз в карьере и впервые с августа прошлого года вышел в финал турнира ITF. На счету 23-летнего теннисиста два одиночных титула ITF (оба категории М15).

btu.org.ua