«Очень горжусь этим». 48-я ракетка мира сменил российское гражданство на казахстанское

48-я ракетка мира Александр Шевченко объявил, что со следующей недели будет выступать за Казахстан

«Всем привет, хочу вам сообщить, что со следующей недели я буду представлять на корте Казахстан. Я очень горжусь этим и не могу дождаться, когда выйду на корт, чтобы создавать незабываемые моменты для себя и страны», — написал теннисист в сторис в своем аккаунте в Instagram.

23-летний Александр Шевченко за свою карьеру выиграл три титула на «челленджерах» и один раз сыграл в финале на соревнованиях АТР 250 (Метц/2023).

О том, что Шевченко планирует сменить гражданство стало известно в октябре 2022 года. Тогда теннисист в своих комментариях опровергал эту информацию.

Напомним, что в разные годы российское гражданство на казахстанское сменили Юлия Путинцева, Михаил Кукушкин, Андрей Голубев, Елена Рыбакина, Александр Бублик. Также за Казахстан выступает экс-украинец Александр Недовесов.

Отметим, что в декабре прошлого года Александр Шевченко стал участником выставочного турнира в Санкт-Петербурге, одним из спонсоров которого был «Газпром».

btu.org.ua