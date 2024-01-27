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Виро-Бич (W75). Стародубцева уступила третьей сеяной в четвертьфинальном поединке

Украинская теннисистка завершила выступление на грунтовом турнире ITF в США в одиночном разряде

В четвертьфинальном матче Юлия Стародубцева (№150 WTA) не смогла обыграть американку Хейли Баптист (№130 WTA) — 5:7, 2:6.

Матч длился 1 час и 53 минуты. Украинка один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок, сделала один брейк и проиграла пять геймов на своей подаче.

Это была вторая встреча между теннисистками в которой Стародубцева потерпела второе поражение.

Представительница Украины продолжит борьбу на турнире в парном разряде, где она вместе с американкой Софи Чанг посеяны под первым номером. В полуфинале их ждет встреча с американской парой Аллура Дзамариппа/Марибелла Дзамариппа.

btu.org.ua

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