43-летний Рохан Бопанна после победы в финале парного Australian Open: «Сейчас я играю в лучший теннис в своей жизни»

43-летний индийский теннисист Рохан Бопанна, который с понедельника возглавит рейтинг ATP в парном разряде пообщался со СМИ после победы в финальном матче парного Australian Open-2024

— Поздравляем вас. Это ваш лучший момент на теннисном корте?

— Для меня, без сомнения, это лучший момент в моей карьере. Моя голова будто готова взорваться, потому что столько всего происходит (улыбается). Но, знаете, учитывая то, каким выдался для нас прошлый сезон, продолжить и начать новый сезон с победы на турнире Grand Slam — лучшего напарника для этого, чем Мэтт Эбден не найти. Удивительное ощущение.

— Вы говорили на корте о том, что у вас был период, когда вам было тяжело выигрывать матчи и о мыслях о том, чтобы уйти из игры. А теперь вы стали первой ракеткой мира и выиграли турнир Grand Slam. Как представитель Индии с населением 1,4 миллиарда человек, есть ли у вас какие-то слова мудрости и советы из опыта для тех, кто проходит через подобные испытания?

— Мысль №1, которая приходит мне в голову — это не иметь ограничений. Мы сами устанавливаем себе эти ограничения. Знаете, как и все люди, мы имеем цели. И когда мы не достигаем их быстро или в определенный срок, думаем, что это конец нашего путешествия.

Поэтому я думаю, что самое важное — это говорить об этом, говорить о том, что вы чувствуете, даже самому себе. Я помню, как в Эшториле, в Португалии, я сидел там, не выиграв ни одного матча за первые четыре месяца сезона. Тогда я сказал своей жене, а также Скотту, моему тренеру, что я не думаю, что смогу продолжать. Я не выигрываю матчи. Я играю в теннис 20 лет и у меня никогда не было такого ужасного старта.

Просто высказав это, я расслабился. Потом я сказал: «Ладно, давайте упорно работать и посмотрим, где я смогу преуспеть, и попробуем закончить сезон сильными, а затем продолжим». Думаю, это было ключевым моментом. У меня были мысли остановиться, но лучшее, что я себе сказал — просто продолжать и наслаждаться тем, что я делаю.

— Какие первые мысли пришли вам в голову после победы? Вы оба отреагировали одинаково, упали на спину. Если можно, расскажите немного об этом.

— Это был такой большой груз на плечах, когда он просто свалился, автоматически я упал (смеется). Это было огромным облегчением, особенно в моем случае. Годами я пытался сделать это.

Честно говоря, за эти две недели тренер говорил мне лишь одно: продолжай играть в агрессивном стиле, несмотря на ситуацию, несмотря на то, каким был счет. Знаете, это действительно хорошо сработало для нас. В критических ситуациях, когда мы сосредоточены и понимаем, какой план игры, я думаю, что это наша самая большая сила. Сегодня, особенно на тай-брейке, я думаю, что мы показали лучший теннис на этой неделе.

— Вы шутили, что представляете себя на 43-м уровне, а не в возрасте 43 лет, но если серьезно, как чувствует себя тело, восстанавливаясь после матчей, и как долго вы планируете играть? Или, как вы сказали, не ставите себе никаких ограничений?

— Сейчас я играю в лучший теннис в своей жизни. Самой большой причиной этого является также то, как я управляю своим телом, своим временем, с точки зрения того, что бывают дни, когда я говорю своему тренеру, что я не хочу тренироваться.

Восстановление — это огромный аспект, на котором я действительно сосредотачиваюсь, чтобы подготовиться к матчам. С первого дня, как я прилетел сюда, в Аделаиду, и до вчерашнего дня, я ежедневно принимал ледяную ванну. Думаю, это для меня средство восстановления №1, которое действительно помогает, снимает все воспаления в организме. Кроме того, я занимаюсь гимнастикой, 45 минут, час перед каждой тренировкой, матчем, делаю массаж.

Я инвестировал в физиотерапевта, который путешествует со мной гораздо больше, чем в моего тренера, потому что это то, что мне действительно нужно. Независимо от того, насколько сильно тренер хочет, чтобы я играл определенным образом или в определенном стиле, если я недостаточно подготовлен для этого, это не имеет никакого смысла.

Напомним, что 43-летний Рохан Бопанна выиграв свой первый титул Grand Slam, стал самым возрастным чемпионом «мэйджора» в Открытой Эре, а также самой возрастной первой ракеткой мира.

btu.org.ua