«До последней минуты не знал, с кем буду играть». Чемпионы Australian Open в миксте рассказали о своей победе на турнире

Победители Открытого чемпионата Австралии-2024 в смешанном парном разряде Се Шувэй из Тайваня и поляк Ян Зелинский провели свою заключительную пресс-конференцию на турнире

— Поздравляем. Вы первые чемпионы Australian Open-2024. Ян, перед началом турнира, когда увидели имя Се Шувэй среди игроков, которые ищут партнера в смешанном парном разряде, я уверена, что вы с удовольствием…

Ян Зелинский: О, да, да, да, конечно. Как я уже говорил на корте, я до последней минуты не знал, с кем буду играть. Я ехал в Мельбурн не особо нацеливаясь на игру в смешанном парном разряде. И вообще, после предыдущих матчей, в которых я четыре раза проиграл в первых раундах в прошлом году — я просто ехал получить удовольствие.

Когда я увидел имя Се Шувэй в списке претендентов, я подумал: «О, на самом деле, это может быть лучший партнер, который у меня когда-либо был». Так, давай попробуем, напишем ей, посмотрим, захочет ли она играть. Она согласилась в тот же день, ее тренер согласился играть в тот же день. Я знал, что она очень опытный игрок в парном разряде и может завести нас далеко на этом турнире.

— Это ваш первый титул в смешанном парном разряде. Что вы чувствуете, достигнув этого?

Се Шувэй: Это очень волнительно и очень отличается от парного разряда, потому что я уже выигрывала несколько парных турниров. В смешанном парном разряде было очень интересно, и мой партнёр очень хорош. Я знаю, что он очень хорошо играет на задней линии, у сетки и на подаче. Он делает свою работу, я делаю свою, и у нас всё хорошо получается (улыбается).

— Ян, вы играли на United Cup в смешанном парном разряде. Это помогло? Редко можно потренироваться в смешанном парном разряде, разве что на турнирах Grand Slam.

Ян Зелинский: Да, это, безусловно, было небольшим толчком к уверенности и показало мне, что, возможно, я могу быть в порядке. Когда-то я выиграл золотую медаль в смешанном парном разряде на Юношеских Олимпийских играх 2014 года. Поэтому тогда думал, что достаточно хорошо выступаю в миксте.

В прошлом году я проиграл все матчи, а сейчас думаю, что, возможно, я снова хорош. Я не знаю. Все меняется (улыбается).

Но да, это отличное ощущение. Я очень счастлив, что смог сделать это с такой легендой тенниса.

— Вы сказали, что нынешний Australian Open будет вашим последним турниром в одиночном разряде.

Се Шувэй: Да, мой последний турнир Grand Slam в одиночном разряде.

— Какие ваши планы на будущее в одиночном разряде? Будете ли играть на других турнирах?

Се Шувэй: Да, у меня еще есть несколько турниров, которые я могу сыграть по «замороженному» рейтингу, так что я использую их пока они не закончатся. В этом году я точно не буду продолжать играть в одиночном разряде, потому что у меня не очень хорошая физическая форма. После двух подряд матчей в обоих разрядах я начинаю чувствовать напряжение в мышцах или что-то подобное.

Так что я хочу сосредоточиться на парном разряде, потому что я все еще считаю — это очень весело, и хочу получать больше удовольствия от тенниса, а не травмироваться и выбывать из турнира.

— Почему вас называют разрушителем проклятий? Была ли у вас история разрушения проклятий?

Се Шувэй: На Тайване существует одно проклятие. Если пожать руку какому-то человеку, это приведет к очень плохим последствиям, и так было с несколькими игроками. Но я — единственный человек, который, пожав руку, все равно выигрывает чемпионаты, а в следующем году еще и побеждает на турнире Grand Slam. Так что я говорю, что я — разрушитель проклятий (улыбается).

— Ян, тут играли Ига, Хуби, но с Australian Open возвращаетесь с титулом только вы. Что чувствуете, когда можете сделать это для страны, которая сейчас просто сходит с ума от тенниса?

Ян Зелинский: Это много значит. Не только для меня, но и для болельщиков, для всей моей семьи, для всех моих друзей, которые поддерживали меня на протяжении многих лет. Для меня очень важно иметь возможность поднять этот трофей и думать обо всех людях, которые помогали мне на этом пути.

Завтра 38-летняя Се Шувэй, вместе с Элизе Мертенс из Бельгии, сыграет в парном финале Открытого чемпионата Австралии против украинки Людмилы Киченок и Елены Остапенко из Латвии.

btu.org.ua