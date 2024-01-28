Манакор (М15). Кравченко выиграл первый одиночный титул ITF с 2020 года

Украинский теннисист стал победителем на турнире ITF M15 в Испании

В решающем матче соревнований Георгий Кравченко (№640 ATP) посеяный под шестым номером, обыграл пятую ракетку турнира Райана Нейбура (№469 АТР) из Нидерландов — 7:5, 6:3.

Украинец провел на корте 1 час и 44 минуты. За это время Кравченко трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки, сделал три брейка и проиграл всего один гейм на своей подаче.

Путь к титулу:

R32: Иманоль Лопес Морильо (Испания, 7) 1:0 (отказ)

R16: Жоан Надаль (Испания, WC) 6:1, 6:1

QF: Ярослав Демин (-) 6:3, 6:4

SF: Матей Додиг (Хорватия, 8) 7:5, 7:5

FR: Райан Нейбур (Нидерланды, 5) 7:5, 6:3

Одиночный титул в Манакоре стал третьим и первым с 2020 года в профессиональной карьере 23-летнего киевлянина за время выступлений на турнирах ITF. До этого он побеждал на турнирах категории M15 в Нулесе и Анталии.

За свое выступление в Манакоре Георгий Кравченко заработал $2,160 призовых и 15 рейтинговых очков.

btu.org.ua