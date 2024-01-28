Тренеры Синнера: «У него есть качества, которые есть у многих великих чемпионов, но чтобы они проявились, нужно начать побеждать»

Наставники итальянского теннисиста поделились впечатлениями от его победы над Новаком Джоковичем в полуфинале Australian Open

Австралиец Даррен Кэхилл и Симоне Ваньоцци из Италии ответили на вопросы журналистов после выхода Янника Синнера в финал Открытого чемпионата Австралии.

— Сегодня должен быть какой-то большой праздник, но не могли бы вы объяснить, насколько вы были впечатлены тем, как Янник пережил тай-брейк, а затем перегруппировался, чтобы довести матч до победы.

Даррен Кэхилл: Да, во-первых, моя роль в работе с Янником несколько отличается от других тренерских ролей, которые я выполнял. 99% заслуг в тренировке принадлежит Симоне. Он проделал невероятную работу с Янником. Я больше наблюдаю за всем. Конечно, мы обсуждаем тактические, технические моменты и все остальное, но Симоне — это голос. Он тот парень, который руководит большинством из того, что вы видите в совершенствовании Янника. Он делает невероятную работу. Янник также впитывает много этой информации.

Часть нашей роли как тренеров заключается в том, чтобы помочь ему учиться на собственном опыте и развивать эту устойчивость. Я думаю, что матч, который он сыграл против Новака на Уимблдоне, во многом помог Яннику понять, где ему нужно стать лучше. Когда он лидировал с двумя сетами, но в итоге проиграл пятисетовый матч, мы смогли сесть с ним и поговорить о том, что нужно улучшить. И надо отдать ему должное, он это воспринял. Он выходит на корт тренироваться и он воспринимает информацию. Ему нравится работать над тем, что сделает его лучшим теннисистом.

Для нас, как для тренеров, было очень полезно сегодня сидеть там и видеть, как он делает некоторые из этих вещей. Мы знали, что у Новака были трудности в первых нескольких сетах. Все это видели. Но мы также знали, что Новак сделает огромный рывок в третьем и четвертом сетах. Янник проделал удивительную работу. Так что было очень полезно извлечь уроки из того матча и увидеть, как он смог выйти вперед в начале четвертого сета. Он прекрасно справился с давлением, которое оказывал на него Новак. В конце концов, я думаю, что в последних сетах мы увидели великолепный теннис от обоих игроков, и Янник смог найти путь к победе.

— Удивил ли вас Янник в первых двух сетах, которые прошли так быстро?

Симоне Ваньоцци: Первые два сета? Я думаю, что Янник очень хорошо начал эти два сета. Новак делал много невынужденных ошибок, поэтому было довольно странно, потому что он выглядел немного взволнованным. Новак всегда оче играть очень агрессивно и делать мало ошибок, так что для Янника это было хорошее начало. Это нормально, что вы ожидаете, что Новак повысит свой уровень. Яннику всегда хорошо удавалось не отставать от Новака, когда тот играл лучше. В третьем сете у него был шанс. Он его не использовал, но в конце концов начало четвертого сета было очень, очень важным. Первые два гейма на подаче Янника были очень важными, было важно, чтобы он хорошо подавал в этот момент. Так что мы очень довольны как он себя проявил, довольны его поведением.

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— Технически, что вы привнесли в его игру?

Симоне Ваньоцци: Когда мы начинали, Янник был, как сказал Даррен, уже невероятным игроком. Но я думаю, что он был — как бы это сказать по-английски — монотонным? Это когда ты играешь всегда одно и то же.

Даррен Кэхилл: Игрок одного стиля.

Симоне Ваньоцци: Да, это был один стиль. Он просто сильно давил и не имел много тактических решений. Так что теперь он может играть со своей скоростью, зная, куда положить мяч, когда играть укороченный, когда играть резаный. А также подача, я думаю, значительно улучшилась за последние два года. Сегодня я думаю, что второй сет был потрясающим. Не дать ни одного брейкпоинта Новаку… я думаю, за последние десять лет, возможно, такое случалось только один раз. Поэтому я думаю, что это был, пожалуй, один из лучших матчей в плане его подачи, второй сет был потрясающим. В важный момент он всегда находил хорошую первую подачу. Я думаю, что подача — это то, что очень помогает ему достичь этого.

— Вы тренировали чемпионов «мэйджоров», Хьюитта, Агасси, Халеп. Очевидно, что Яннику остался еще один матч, но какие качества были у них, какие вы видите в Яннике?

Даррен Кэхилл: Трудолюбие, целеустремленность, желание, готовность учиться, теннисный IQ всех этих чемпионов просто фантастический. У Янника есть все это. У него есть чувство юмора. Думаю, вы можете почувствовать это на корте во время послематчевых интервью. Мы видим это каждый день. Он хороший парень, и он веселый парень. Ему нравится быть среди людей, которые ему нравятся, независимо от того, было ли это до того, как мы начали работать с ним, или с нами в нашей команде сейчас. У нас очень хорошая атмосфера в команде. Независимо от того, выигрывает он или проигрывает, вы знаете, мы тоже терпим поражение, тяжелое поражение, но в команде ничего не меняется. Все наслаждаются компанией друг друга.

Для него было очень важно, чтобы он также наслаждался этим путем. У него есть качества, которые, по моему мнению, есть у многих великих чемпионов, но для того, чтобы они проявились, нужно начать побеждать. Поэтому он делает маленькие шаги. В прошлом году он хорошо закончил сезон. Он получил много веры от того, что смог сделать. До прошлого года у него были довольно плохие показатели в личных встречах против некоторых игроков, но он смог преодолеть несколько барьеров и одержать победу над Циципасом, победу над Медведевым, победу над Джоковичем. И это важные победы, потому что когда ты играешь в определенном стиле тенниса и продолжаешь терпеть поражения, ты не можешь продолжать делать то же самое. Ты должен меняться, и твоя игра должна развиваться. Это то, что Янник пытается делать в течение последних нескольких лет. Это отличное качество, и это то, что ему нужно продолжать делать. Никогда не прекращать развиваться и никогда не прекращать становиться лучше.

У него впереди все еще есть один матч. С кем бы он ни сыграл в финале, это будет невероятно тяжелый матч. Я на самом деле думаю, что у него отрицательная статистика в личных встречах против обоих этих игроков. Мы потерпели тяжелое поражение от Зверева на Открытом чемпионате США в прошлом году, и мы невероятно уважаем обоих этих ребят. Так что шаг за шагом мы просто стараемся продолжать преодолевать эти барьеры. Для него важно, чтобы он относился к сегодняшнему дню, как и к завтрашнему, и как к следующему, и просто получал удовольствие и наслаждался жизнью.

— Даррен, вам пришлось интегрироваться в итальянскую команду, что может быть непросто. Интересно, что было самым сложным в процессе вливания в коллектив? Как итальянская среда повлияла на вас как на личность?

Даррен Кэхилл: Научиться произносить бранные слова с правильным акцентом и правильно их произносить… Я не могу сказать. (Смеется) Я не могу этого сказать.

Симоне Ваньоцци: Все не так уж и плохо.

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