Янник Синнер: «Я знаю, что должен работать еще больше, потому что соперники найдут способ победить меня, и я должен быть готовым к этому»

Итальянский теннисист прокомментировал свою победу на Открытом чемпионате Австралии

В решающем матче турнира в Мельбурне Янник Синнер обыграл Даниила Медведева в пяти сетах, совершив камбэк со счёта 0-2.

— Если вы хотите что-то сказать… После матчбола у вас буквально не было свободной минутки. Вы уже осознали, чего достигли?

— Нет, наверное, нужно немного времени, чтобы все осознать. Я чрезвычайно доволен тем, как я сегодня справился со всем. Ситуация на корте была очень, очень сложной. Я думаю, что самое важное — это была поддержка, которую я имел в течение этих двух недель. Я чувствовал, что много-много людей наблюдали за мной из дома по телевизору, поэтому я просто пытался сделать все, что мог. Сегодня я был немного в сложном положении, проигрывая с двумя сетами за чуть больше чем час матча. Поэтому я просто старался оставаться позитивным, стараясь придерживаться плана игры, который мне пришлось немного подкорректировать. Даниил — невероятный игрок, и он показал это сегодня, а также невероятный боец. Он провел столько часов на корте. Поэтому мне, конечно, жаль его сегодня, но он наверняка выиграет ещё несколько трофеев Grand Slam.

— Были ли вы удивлены тем, насколько агрессивным был Даниил в начале матча, и насколько вы гордитесь тем, как вам удалось переломить ход поединка?

— Да, конечно. Я ожидал чего-то другого с его стороны, поэтому у меня было ощущение, что он может выйти на корт и сыграть немного агрессивнее, но не настолько. Он играл очень, очень хорошо первые два сета или два с половиной сета. Я старался играть на равных, пытаясь использовать пару шансов в третьем сете, что мне и удалось. Когда ты выигрываешь одну очень важную партию, ход матча может иногда меняться, и это произошло сегодня. Я просто старался оставаться на корте как можно дольше, зная, что он провел на корте столько часов. Чем дольше длится матч, тем, возможно, физически я буду немного лучшим игроком, потому что он уже отыграл так много часов. Я думаю, что сегодня это было ключевым фактором.

— Мне интересно, в какой момент сегодняшнего матча вы начали чувствовать, что это ваш матч, который вы должны выиграть, когда вы начали чувствовать, что контролируете ситуацию? В какой момент все изменилось для вас?

— Контролирую ситуацию.. трудно сказать. Думаю, когда я сделал брейк в четвертом сете. Тогда я начал чувствовать, что все в порядке. Я в игре, я могу это сделать. Потому что один брейк в третьем сете при счете 5:4, я сделал его, выиграл сет 6:4, это был, возможно, самый важный брейк, который я сделал сегодня. Благодаря этому я выиграл один сет, а потом надо было посмотреть, как он среагирует. Но, да, если мне придется выбирать, то, пожалуй, это был брейк в четвертом сете.

— Говоря об этом трофее, вы первый итальянец, чье имя выгравировали на нем. Как много это значит для вас — представлять Италию? Что это значит для теннисистов в вашей стране?

— Это много значит. Возможно, это самое важное. Потому что поддержка, которую я получаю на протяжении многих лет, просто невероятна. Возможность сделать людей счастливыми сегодня, потому что я чувствую, что они также подталкивают меня, что я могу поверить в себя… И получить столько поддержки — это удивительно. Трудно это описать…

Зрители — это определенным образом и есть причина, почему ты играешь. Потому что, когда стадион заполнен, 15 000 человек на трибунах, и они болеют за тебя или за твоего соперника… Это удивительное ощущение — просто выйти на такой корт.

И потом, очевидно, что когда ты находишься в сложной ситуации, ты также хочешь провести хороший матч. Как сегодня, я проигрывал так быстро, я проигрывал 0-2 по сетам… Но все люди, которые пришли посмотреть на меня, были уверены, что я должен по крайней мере попытаться сделать что-то, чтобы у нас получился матч. И это был именно тот случай, когда это произошло.

— Все всегда говорят о вашей собранности и о том, как вы ко всему относитесь спокойно, будь то на корте или вне его. Сейчас вы выглядите очень спокойным. Чувствуете ли вы готовность ко всему, что должно произойти, к ещё большим ожиданиям, дополнительному вниманию, которое появится в связи с этим?

— Да, я чувствую, что это часть игры, не так ли? Я чрезвычайно счастлив, что нахожусь в таком положении сейчас. За мной стоит отличная команда, которая знает, что я должен делать. Что касается Даррена, то он имеет большой опыт. Он проходил через это уже много раз. Симоне, мы говорили уже после матча, что мы можем еще улучшить. Так что, знаете, это все часть процесса. Очевидно, что завоевать этот трофей — это удивительное ощущение. Я благодарен за то, что он у меня есть. Но я знаю, что должен работать еще больше, потому что соперники найдут способ победить меня, и я должен быть готовым к этому. Посмотрим, что будет в будущем.

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