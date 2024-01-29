Катарина Завацкая о своей помолвке: «Мы встречаемся 6,5 лет. Я просто приняла его предложение»

Украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала о помолвке с теннисистом Аленом Авидзбой

«Я бы не сказала, что я как-то приходила к этому решению. Я просто приняла его предложение. Мы уже встречаемся 6,5 лет, поэтому для меня это нормально, — комментирует Завацкая помолвку с российским игроком Аленом Авидзбой. — Если люди думают, что я переживаю из-за того, что все таблоиды облетела новость, что я помолвлена не с украинцем, то это не так. Возможно, раньше я об этом задумывалась, но я выхожу замуж за человека, которого люблю. А не за национальность, не за паспорт или еще что-то. Для меня здесь не существует ничего другого, кроме любви. И как социум на это реагирует, меня не касается. Я делаю то, что считаю нужным для себя.

Ален — из Абхазии. Многие говорят: «Русский». Но он не русский, он из Абхазии, это маленькая и одновременно большая деталь, о которой почему-то забывают. Он так же, как и я переживает эти трудные времена. Беспокоится, как моя семья, как я. Он общается и с моими родителями, и с бабушкой, у нас нет проблем. Это страшная война, он это знает, видит и ему очень обидно, что это происходит на моей земле и все, что он может — это поддержать меня и мою семью. Если бы он этого не делал, я бы не приняла предложение. Конечно, мы говорим об этом, ведь не можем закрывать глаза на реальность сегодняшнего дня».

btu.org.ua